Rio Grande do Sul Azeites gaúchos conquistam 13 medalhas de ouro em competições nos EUA e na Argentina

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Agroindústria gaúcha soma, agora, 63 prêmios internacionais somente para esta última safra Foto: Divulgação Agroindústria gaúcha soma, agora, 63 prêmios internacionais somente para esta última safra. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Semana Farroupilha foi dourada para a agroindústria de azeite de oliva Estância das Oliveiras, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A safra de 2022-2023 recebeu 13 prêmios internacionais.

O prêmio Olivinus – International Extra Virgin Olive Oil Competiton, da Argentina, foi concedido a seis azeites da Estância das Oliveiras com a medalha Gran Prestigio Oro, a premiação máxima, e mais uma medalha Prestige Oro.

As outras premiações vieram de uma das competições mais aguardadas e de maior prestígio no mercado de azeite de oliva: o New York IOOC World Olive Oil Competition, considerada a maior competição de azeites do mundo, em Nova York (EUA). A Estância das Oliveiras foi reconhecida com seis medalhas de ouro.

A agroindústria gaúcha soma, agora, 63 prêmios internacionais somente para esta última safra. “Já tínhamos conquistado um feito inédito: recebemos 40 prêmios internacionais em exatos 40 dias no primeiro semestre. É como se fosse um prêmio por dia. E não paramos por aí. A Estância também teve seu azeite eleito como o melhor do Brasil e entre os dez melhores azeites do mundo pela segunda vez consecutiva, algo inédito para uma marca brasileira na competição mundial TerraOlivo, de Israel”, disse o fundador da agroindústria, Lucídio Goelzer.

A Estância das Oliveiras possui em sua plantação mais de 5 mil oliveiras e realiza todo o processo “em casa”, desde a plantação, extração e transformação da azeitona para azeite de oliva, além do envase.

A Estância recebe visitas guiadas para olivoturismo, onde o público pode fazer degustações orientadas dos azeites premiados. Reservas e mais informações pelo WhatsApp (51) 99813-0919.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/azeites-gauchos-conquistam-13-medalhas-de-ouro-em-competicoes-nos-eua-e-na-argentina/

Azeites gaúchos conquistam 13 medalhas de ouro em competições nos EUA e na Argentina

2023-09-21