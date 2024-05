As companhias aéreas Azul e Gol anunciaram um acordo de cooperação comercial que conectará as suas malhas aéreas no Brasil por meio de um “codeshare” no final de junho. A parceria inclui as rotas domésticas exclusivas, ou seja, operadas por apenas uma das duas empresas.

A palavra inglesa, que pode ser traduzida para o português como “compartilhamento de código”, se refere a um acordo no qual duas ou mais companhias aéreas compartilham o mesmo voo, os mesmos padrões de serviço e os mesmos canais de venda.

O acordo, anunciado na quinta-feira (23), envolve também os programas de fidelidade, permitindo que membros do Azul Fidelidade e do Smiles acumulem pontos ou milhas no programa de sua escolha ao comprar os trechos inclusos no “codeshare”.