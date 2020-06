Cinema Babu Santana vai interpretar Maguila no cinema: “Devo emagrecer 20 quilos”

Babu Santana deve desengavetar o projeto de viver Maguila no cinema nos próximos meses. Em uma live no Instagram, o ator, de 40 anos de idade, afirmou que a cinebiografia será uma realização. “Maguila foi um pugilista e tem uma história de vida incrível. Ele é um preto muito inteligente”, afirma ele sobre o esportista, de 61 anos.

Diagnosticado com ETC (encefalopatia traumática crônica), também conhecida como “demência pugilística”, ele é um dos mais famosos boxeadores da história do Brasil e vive há três anos no Centro Terapêutico Anjos, em Itu, município do interior de São Paulo, longe da rotina de treinos. Na opinião de Babu, o filme é uma merecida homenagem.

“O bacana é prestar a homenagem com ele vivo. Maguila é um herói sem vícios”, disse o ator na live com a jornalista Mila Burns. “Devo emagrecer 20 quilos para o papel. É possível que eu emagreça mesmo. A preparação começa no mês que vem”, disse Babu sobre o projeto, ué começou a ser idealizado há nove anos e foi paralisado por falta de verbas.

Intitulado inicialmente como “Welcome Maguila”, o filme deve chegar aos cinemas entre 2022 e 2023, segundo Quem apurou. As filmagens estão previstas para o ano que vem. As narrações originais de Luciano do Valle, falecido em 2014 e grande amigo de Maguila, serão utilizadas nas cenas.

