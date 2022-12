Mundo Bactéria “Strep A”: 16ª criança morre no Reino Unido com suspeita de infecção

Bactéria pode causar uma variedade de sintomas que variam de leves a graves. (Foto: CDC/EUA)

Um aluno de uma escola em Sussex , na Inglaterra, morreu após sofrer uma suspeita de infecção da cepa invasiva de Strep A. A informação é do canal britânico, Sky News.

Segundo o canal, a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido disse que a criança frequentou a Hove Park School e que especialistas da UKHSA estão trabalhando com o conselho da cidade após a morte.

Rachael Hornigold, consultora em proteção à saúde da UKHSA South East, informou que serão implementadas ações de saúde pública, incluindo assessoria à prefeitura e à comunidade escolar.

Esta foi a 16ª morte de uma criança no Reino Unido após contrair Strep A. A morte de uma criança de 4 anos na Irlanda também foi associada a uma forma invasiva da bactéria. Um menino do 8º ano em Londres foi a primeira criança do ensino médio a morrer de Strep A.

A UKHSA disse que não há evidências atuais de que uma nova cepa de Strep A esteja circulando e o aumento de casos é provavelmente devido a grandes quantidades de bactérias circulantes e ao aumento da mistura social.

Com as restrições do covid, como uso de máscaras e distanciamento social, não mais necessárias no Reino Unido, infecções como Strep A estão se espalhando mais facilmente, com casos aumentando no mês passado.

Sintomas

Também conhecido como Streptococcus do Grupo A (GAS), o Strep A pode causar uma variedade de sintomas que variam de leves a graves, mas não é fatal para a maioria das pessoas infectadas.

Strep A é uma bactéria encontrada na garganta e na pele. Geralmente causa febre e infecções na garganta, e muitas pessoas a carregam sem nenhum sintoma. No entanto, eles ainda podem espalhá-lo para outras pessoas por tosse, espirros e contato próximo.

Os sintomas da infecção incluem dor ao engolir, febre, erupções cutâneas e amígdalas e glândulas inchadas, sendo a infecção comum em ambientes lotados, como escolas e creches, afirma o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA em seu site.

“A infecção tende a ser bastante inofensiva”, disse Beate Kampmann, professora de Infecção e Imunidade Pediátrica e diretora do Centro de Vacinas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, em comunicado na última sexta-feira (2).

“Mas em circunstâncias muito raras, quando a bactéria produz uma toxina, ela pode obter acesso à corrente sanguínea e causar doenças realmente graves”, como sepse, inflamação cardíaca e choque tóxico com falência de órgãos, disse ela.

Ela aconselhou os pais a procurar aconselhamento médico imediatamente se uma criança parecer “muito doente” com sintomas como febre, vômitos, dores musculares ou erupções cutâneas.

Tratamento

Streptococcus invasivo do grupo A (iGAS) é o termo usado quando a bactéria invade o corpo, superando suas defesas naturais para entrar em áreas como o sangue, e é mais perigosa, explica a UK Health Security Agency (UKHSA) em seu site.

Embora não haja vacina para prevenir infecções por Strep A ou iGAS, os antibióticos geralmente são eficazes no tratamento.

“Estamos vendo um número maior de casos de estreptococos do grupo A este ano do que o normal”, disse Colin Brown, vice-diretor da UKHSA, em comunicado na sexta.

O aumento do iGAS este ano foi observado principalmente em crianças menores de 10 anos, acrescentou a UKHSA. Cinco crianças morreram na Inglaterra. Uma morte foi relatada no País de Gales, de acordo com a Public Health Wales .

Dados da UKHSA mostram que houve 2,3 casos por 100.000 crianças de 1 a 4 anos entre meados de setembro e meados de novembro, em comparação com a média de 0,5 nas temporadas pré-pandêmicas (2017 a 2019).

Para crianças de 5 a 9 anos, houve 1,1 casos por 100.000, em comparação com a média pré-pandêmica de 0,3.

O último período de altas infecções foi entre 2017 e 2018, com quatro crianças menores de 10 anos morrendo no período equivalente, acrescentou o comunicado.

A UKHSA disse que não acredita que uma nova cepa esteja circulando, com o aumento de infecções provavelmente como resultado de “bactérias circulantes e mistura social”.

