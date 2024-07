Rio Grande do Sul Badesul destina quase R$ 900 mil para revitalização de avenida no Litoral Norte gaúcho

Trecho receberá sistema de drenagem e pavimentação com blocos de concreto. (Foto: Divulgação/Badesul)

Agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) do Rio Grande do Sul, o Badesul está financiando a revitalização da avenida Arroio da Figueirinha, em Arroio do Sal (Litoral Norte). A obra foi iniciada na última semana de junho e conta com um investimento de R$ 892 mil.

As intervenções contemplam uma área de quase 3,6 mil metros-quadrados no trecho entre a avenida Interpraias Sul e a rua Canela. Será instalada pavimentação com blocos de concreto e um sistema de drenagem por meio de tubulação, a fim de contribuir para a redução dos alagamentos na região.

“O apoio à prefeitura por meio de crédito para a realização de serviços importantes repercute diretamente na melhoria da qualidade de vida da população”, ressalta o presidente da instituição, Claudio Gastal.

Essa parceria é ressaltada também pelo titular da Sedec, Ernani Polo: “A instituição é um importante parceiro das cidades gaúchas, viabilizando financiamentos que refletem diretamente no desenvolvimento econômico e social desses locais”.

Interior do Estado

No início deste mês, o Badesul concedeu financiamento de R$ 2,9 milhões ao município de Mato Leitão (Vale do Rio Pardo). O montante é destinado à construção do Centro Administrativo Municipal, infraestrutura que abrigará as Secretarias da Agricultura, Meio Ambiente e Educação, Cultura e Desporto, além de um escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

O prédio foi inaugurado no final de junho, com três pavimentos (incluindo subsolo) e uma área total de 1,5 mil metros-quadrados. Dentre os destaques do projeto arquitetônico está um sistema de energia solar, aspecto que torna a edificação sustentável tanto sob o ponto-de-vista ecológico quanto financeiro.

Aposta na inovação

A agência de fomento também ampliou, recentemente, o limite de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para empresas inovadoras com sede ou filial no Rio Grande do Sul. A disponibilidade de recursos aumentou de R$ 133,1 milhões para R$ 286,2 milhões.

O valor máximo disponível para cada negócio é de R$ 15 milhões, contemplando as seguintes finalidades: obras civis de readequação produtiva, máquinas e equipamentos, capital de giro associado, taxas de acesso a fundos de aval e fundos garantidores. Também foi aumentado o limite de crédito para todos os agentes no total de R$ 1,1 bilhão, além do emprego do reperfilamento das dívidas das empresas.

O início das operações com as linhas emergenciais da Finep foi marcado, há duas semanas, pela assinatura de contratos de crédito do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e do Badesul voltados a projetos de inovação. A agência de fomento firmou parceria com a SAS Plastic (R$ 1,8 milhão), KVW Rotomoldagem (R$ 9,4 milhões) e Sulmax Comércio de Ferramentas (R$ 2,5 milhões).

