A feira, considerada uma das principais do segmento agronegócio do Brasil, encerrou com R$ 7,1 bilhões de faturamento.

A feira, considerada uma das principais do segmento agronegócio do Brasil, encerrou com R$ 7,1 bilhões de faturamento. (Foto: Anna Alves/O Sul)

Foto: Anna Alves/O Sul