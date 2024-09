Rio Grande do Sul Badesul já liberou mais de R$ 10 milhões em financiamentos para empresas gaúchas de turismo atingidas pelas enchentes de maio

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Linha de crédito permanece disponível para recuperação de negócios. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Agência de fomento vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), o Badesul Desenvolvimento já liberou mais de R$ 10 milhões em empréstimos para empresas de turismo localizadas em cidades gaúchas atingidas pelas enchentes de maio. Os contratos de crédito utilizaram a linha Fungetur Emergencial do Ministério do Turismo e são firmados por meio da parceria com o Sicredi Central Sul-Sudeste, oficializada em julho.

Os recursos foram direcionados para micro, pequenos e médios negócios, em especial nos segmentos de hotéis, restaurantes, vinícolas e transportadoras em municípios sob estado de calamidade pública decretado pelo governo do Rio Grande do Sul. Na lista constam Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Guaporé, São Vendelino, Encantado e Veranópolis, dentre outras. Ao menos 28 empreendedores foram contemplados até agora.

Titular da Sedec, Ernani Polo ressalta a importância da conexão entre instituições para que sejam propostas soluções, no âmbito de um esforço governamental para levar recursos aos empreendimentos afetados. É fundamental a retomada das atividades de turismo, decisivas para a economia gaúcha.

O presidente da agência de fomento, Claudio Gastal, acrescenta: “A união com o Sicredi favoreceu a atuação do Badesul no interior do Rio Grande do Sul, facilitando a oferta de valores a empresários que necessitam de apoio e estimulando, assim, a manutenção de negócios e empregos. É um trabalho árduo e contínuo de todos”.

Iniciada em março, a parceria entre o Badesul e o Sicredi já resultou na concessão de quase R$ 20 milhões em financiamentos. As operações foram efetuadas por meio da linha Fungetur até as enchentes de maio. Depois, o Ministério do Turismo disponibilizou uma linha de crédito emergencial e que permanece ativa, com saldo a ser liberado para financiamentos ao setor de turismo.

Expointer

A atuação abrange outras áreas essenciais da economia gaúcha. É ocaso do agronegócio. Durante a 47ª Expointer (24 de agosto a 1º de setembro), no Parque de Esteio, o Badesul captou mais de R$ 702 milhões em propostas de financiamento. Mais de 150 projetos de investimento foram apresentados às equipes técnicas e de prospecção da agência de fomento.

Dentre as principais demandas, recursos para sistemas de armazenagem, correção e fertilização de solos, desenvolvimento de produtos e serviços, irrigação e modernização de maquinário e equipamentos. Em 2023, a agência de fomento fechou em torno de R$ 675 milhões em negócios, valor que foi superado na edição deste ano, apesar dos prejuízos causados pelas enchentes recordes de maio.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/badesul-ja-liberou-mais-de-r-10-milhoes-em-financiamentos-para-empresas-gauchas-de-turismo-atingidas-pelas-enchentes-de-maio/

Badesul já liberou mais de R$ 10 milhões em financiamentos para empresas gaúchas de turismo atingidas pelas enchentes de maio

2024-09-05