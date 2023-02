Rio Grande do Sul Badesul tem lucro líquido de R$ 49,5 milhões em 2022

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

O saldo atual de operações ativas do Badesul é de R$ 2,2 bilhões. Foto: Divulgação O saldo atual de operações ativas do Badesul é de R$ 2,2 bilhões. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Badesul teve um lucro líquido de R$ 49,5 milhões em 2022, valor 134,4% maior do que o registrado em 2021. Esse foi o sexto ano consecutivo de lucro líquido positivo da agência de fomento. Os dados foram apresentados pela presidente da instituição, Jeanette Lontra, na noite de quarta-feira (22), no Palácio Piratini, ao governador Eduardo Leite, que estava acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

O saldo atual de operações ativas do Badesul é de R$ 2,2 bilhões. Em 2022, foram aprovados R$ 681,3 milhões associados a 1.177 operações para o financiamento da economia gaúcha por meio de novos investimentos.

“Os excelentes resultados sucessivos reafirmam a relevância do Badesul, a qualidade e comprometimento do trabalho da instituição e de sua equipe com o progresso, crescimento e desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, comentou a presidente.

Polo ressaltou a contribuição da agência para a economia gaúcha. “Destaco a importância do aumento dos investimentos e do balanço de 2022 com números ainda mais positivos desta fundamental instituição de fomento ao desenvolvimento do Estado”, disse Polo.

Em 2022, o patrimônio líquido do banco foi de R$ 826,7 milhões, 7,5% superior ao registrado em 2021.

