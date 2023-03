Inter Bahia faz proposta ao Inter pelo zagueiro Victor Cuesta

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

O zagueiro foi contratado pelo Internacional em 2017, onde ficou até o ano passado, quando foi emprestado ao Botafogo. Foto: Ricardo Duarte/Inter O zagueiro foi contratado pelo Internacional em 2017, onde ficou até o ano passado, quando foi emprestado ao Botafogo. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Bahia está de olho no futebol do zagueiro Victor Cuesta, do Internacional. O tricolor baiano fez proposta de compra para o Inter. O defensor, atualmente, está emprestado ao Botafogo até o fim da temporada e o clube carioca tem o direito de igualar a proposta pelo zagueiro.

A proposta do Bahia inclui um aumento salarial para o argentino e contrato até o fim da temporada de 2024. O Botafogo, além de igualar a proposta de compra, pretende equiparar também os valores oferecidos pelo tricolor baiano em termos de salário. O clube carioca acredita que Cuesta vai permanecer no Rio de Janeiro pela relação que tem o com clube.

