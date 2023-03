Grêmio Grêmio se reapresenta no CT Luiz Carvalho após vitória no clássico GreNal

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

O treinador já indicou que os titulares não serão relacionados para o confronto Foto: Lucas Uebel/Grêmio O treinador já indicou que os titulares não irão ser relacionados para o confronto. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após a vitória no GreNal, o Grêmio se reapresentou nesta terça-feira (7), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O grupo teve a presença de nove jogadores do sub-20 que podem viajar para Erechim para a partida contra o Ypiranga. O Tricolor poder ter mudanças no meio campo já que Villasanti ficou na fisioterapia, mas não teve lesão diagnosticada até o momento.

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, começou a preparação para última rodada do Gauchão. No começo do treino, o elenco gremista foi separado por dois times e fizeram um trabalho de troca de passes com objetivo de marcar gols. Em sequência, os titulares deixaram o treinamento e ficaram em campo apenas os reservas e os garotos do sub-20. O treinador já indicou que os titulares não serão relacionados para o confronto.

No treinamento desta terça, nove garotos se apresentaram na equipe profissional e não foram relacionados para a partida do Brasileirão sub-20. Nesta quarta-feira (8), o Grêmio enfrenta o Fortaleza na competição.

Novidade no treinamento

A novidade no CT do Grêmio foi pela presença de Jhonata Robert. O jovem ainda se recupera de lesão ligamentar no joelho esquerdo no começo de outubro da temporada de 2022.

