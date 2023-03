Grêmio Estreando em casa, Gurias Gremistas vencem o Atlético-MG por 2 a 1 no Brasileirão

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com gols de Caty e Raquel Fernandes, Grêmio assume sétima colocação do campeonato Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Com gols de Caty e Raquel Fernandes, Grêmio assume sétima colocação do campeonato (Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA) Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estreando em casa no Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (7), no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, as Gurias Gremistas conquistaram os três primeiros pontos em cima do Atlético-MG. A equipe tricolor venceu as atleticanas pelo placar de 2 a 1. Os gols do Grêmio foram marcados por Caty e Raquel Fernandes.

Repetindo o mesmo esquema de jogo, com três zagueiras, o técnico Felipe Endres manteve a base da equipe para a partida. Apenas Raquel Fernandes foi escalada na vaga de Rafa Levis.

Com meia hora de jogo, as Gurias Gremistas foram para cima e tiveram uma grande oportunidade. Dessa vez, Pati Maldaner cabeceou com perigo, mas a finalização foi por cima do gol. Dois minutos depois, aos 32’, a insistência surtiu efeito. Natane foi derrubada na área e a arbitragem marcou pênalti. Caty bateu e abriu o marcador.

Aos 31 minutos do segundo tempo, a arbitragem deu pênalti para a equipe do Galo. Soraya cobrou e empatou a partida. Aos 38, Raquel Fernandes acabou deixando o Grémio em vantagem novamente. No lance, Dani Ortolan encontrou Raquel, pela esquerda e a atacante chutou colocado, com categoria e correu para o abraço.

Com o resultado, as Gurias Gremistas somam quatro pontos e estão na sétima colocação da competição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/estreando-em-casa-gurias-gremistas-vencem-o-atletico-mg-por-2-a-1-no-brasileirao/

Estreando em casa, Gurias Gremistas vencem o Atlético-MG por 2 a 1 no Brasileirão