Brasil Bahia firma acordo na China e amplia parceria tecnológica com a Huawei

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2023

Objetivo é expandir para outras áreas a parceria com a empresa chinesa. (Foto: Daniel Senna/GOVBA)

Ampliar e expandir para outras áreas a parceria desenvolvida há sete anos na segurança, educação, conectividade e governança digital. Este é o objetivo do memorando de entendimento assinado pelo Governo da Bahia e a gigante de tecnologia chinesa, Hauwei, durante cerimônia realizada na sede da empresa, em Shenzhen, na China. O acordo é resultado de negociações realizadas no mês de março em Salvador, e confirmadas pelo governador Jerônimo Rodrigues e Derrick Sun, CEO da Hauwei Brasil.

“Esse memorando é um acordo de cooperação técnica e de entendimento para que a gente possa continuar fazendo com que a Bahia seja ponta em tecnologia. Com o acordo, eles poderão utilizar o espaço do nosso Parque Tecnológico para desenvolver projetos e formar mão de obra. Além disso, implantar centrais de dados no estado, em diversas áreas”, explicou Jerônimo.

A parceria entre a Bahia e a Huawei começou em 2009 com a construção da Infovia da Bahia, que abriu as portas para a colaboração digital.

Em 2019, teve início a parceria na área da Segurança Pública e a implantação do Centro de Operações e Inteligência 2 de Julho, trabalho que foi ampliado em 2021 e conta com câmeras e sistema de reconhecimento facial que no último carnaval resultou na prisão de 79 criminosos e, desde seu início, já tirou de circulação mais de 800 foragidos da Justiça.

Na área da Educação, a Huawei colaborou na construção do Campus Inteligente e do ecossistema de talentos que tem parceria também com outras instituições no estado. Agora, o trabalho é levar essa experiência para outros serviços públicos.

De acordo com o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), André Joazeiro, o diferencial da empresa são os equipamentos, que são de ponta e de alta qualidade. “Os equipamentos que eles estão oferecendo para a Bahia são de primeira linha, à frente do mercado. Mas, o mais importante disso, é o que eles conseguem realizar dentro de toda essa estrutura tecnológica. É o software por trás dessa inteligência, isso é o que mais nos interessa”, ressaltou.

Conectividade

O governador também visitou uma escola chinesa, parceira da Huawei. Ele conheceu a funcionalidade da conexão e tecnologia aplicada na sala durante uma aula de matemática. O conteúdo trabalhado entre o professor e um aluno é transmitido para o quadro interativo e todos na sala de aula podem acompanhar, entre outras funcionalidades.

“Na área da Educação, a Bahia já conta com a tecnologia da Huawei na conectividade das escolas, e nós queremos ampliar para outros serviços e também para outras áreas”, afirmou o governador.

