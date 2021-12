Brasil Bahia tem cidades que perderam todas as vacinas e remédios, diz governador

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2021

Segundo o governador da Bahia, uma das cidades que perdeu remédios e imunizantes é Jucuruçu Foto: Divulgação/Prefeitura de Jucuruçu Segundo o governador da Bahia, uma das cidades que perdeu Jucuruçu remédios e imunizantes é Jucuruçu. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Jucuruçu) Foto: Divulgação/Prefeitura de Jucuruçu

O governador Rui Costa informou, nesta terça-feira (28), que vários municípios do sul da Bahia perderam todas as medicações e vacinas durante as enchentes e alagamentos que atingem a região, desde o mês de novembro. Uma dessas cidades é Jucuruçu.

Em uma transmissão ao vivo feita em suas redes sociais, Rui disse que a Sesab (Secretaria da Saúde do Estado da Bahia) está acompanhando a situação de perto e citou ainda a urgência na reposição dos materiais.

“Em alguns locais, 100% de todo o medicamento e de todas as vacinas foram perdidos, porque algumas secretarias municipais de saúde e os depósitos de medicamentos ficaram embaixo d’água completamente. É o caso de Jucuruçu e outras cidades”, detalhou ele.

“Na [segunda-feira, 27], eu fui em Itororó e o térreo da prefeitura ficou completamente alagado, inclusive um posto de saúde perdeu todas as vacinas. Nesse momento é repor o mais rápido possível medicamentos, vacinas e material para a atenção médica”.

O governador também falou sobre o monitoramento que a secretaria tem feito aos possíveis casos de doenças que podem ser registradas a partir da chuva, como a leptospirose.

“Nós temos um desastre natural, e temos duas pandemias [epidemias] acontecendo ao mesmo tempo: a pandemia do coronavírus, e esse vírus da gripe que tem assolado o país inteiro e também a Bahia. Por isso, é fundamental a atenção e a ação dos médicos. Eu não sou especialista, não sei os nomes de todas as endemias, mas algumas aparecem, como a doença provocada pelo xixi do rato, pelas fezes do rato, que nesse momento de enchente isso se dissemina na água”.

“Então é preciso todo o cuidado das pessoas para não ingerir, em hipótese alguma, essa água de enchente. Algumas pessoas que diretamente se envolveram no resgate de outras pessoas, algumas pessoas que estavam saindo de suas casas, eventualmente podem ter ingerido alguma quantidade dessa água, então estamos reforçando o abastecimento de medicamentos para essas cidades”.

