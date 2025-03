Porto Alegre Bairro Ponta Grossa terá mutirão de limpeza neste domingo

Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos, o que resulta em focos crônicos de lixo Foto: Elisabete Aparecida Santos Vigil/DMLU A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos, o que resulta em focos crônicos de lixo. (Foto: Elisabete Aparecida Santos Vigil/DMLU) Foto: Elisabete Aparecida Santos Vigil/DMLU

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) promove um mutirão de limpeza neste domingo (30), na Vila Tripa, bairro Ponta Grossa, na Zona Sul de Porto Alegre. A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos, o que resulta em focos crônicos de lixo.

Ao menos 13 garis, com o auxílio de cinco caminhões, um caminhão truck e uma retroescavadeira, executarão o serviço. A localidade é atendida duas vezes por semana pelas equipes do Setor Extremo-sul do DMLU. A cada ação, são retiradas cerca de 34 toneladas de resíduos descartadas irregularmente no local.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, explica que o plantão deste domingo foi direcionado ao bairro para combater a disposição inadequada de materiais. “A conservação dos espaços públicos na Vila Tripa tem sido um desafio constante. As medidas que tomamos são importantes, mas para que a área seja conservada de forma eficaz, é fundamental a colaboração de todos, respeitando o regramento existente para a preservação da limpeza urbana”, explica Hundertmarker.

Denúncias sigilosas ou solicitações de coleta de descarte irregular de resíduos (foco de lixo) podem ser encaminhadas pelo sistema 156.

https://www.osul.com.br/bairro-ponta-grossa-tera-mutirao-de-limpeza-neste-domingo/

