Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Bairro Sarandi recebe mutirão de limpeza neste domingo

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Cerca de dez garis realizarão o serviço, com o auxílio de oito caminhões e duas retroescavadeiras.

Foto: Jadir Rodrigues da Silva/DMLU/PMPA
Cerca de dez garis realizarão o serviço, com o auxílio de oito caminhões e duas retroescavadeiras. (Foto: Jadir Rodrigues da Silva/DMLU/PMPA)

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre promove um mutirão de limpeza neste domingo (7), na avenida Nossa Senhora Aparecida e no beco Recanto do Chimarrão, localizados no bairro Sarandi, Zona Norte da cidade.

A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos, resultando em focos crônicos de lixo. Cerca de dez garis realizarão o serviço, com o auxílio de oito caminhões e duas retroescavadeiras.

As equipes limpam os pontos crônicos da localidade duas vezes por semana. Nas ações, são retiradas cerca de 20 toneladas de resíduos.

Denúncias ou solicitações de coleta de descarte irregular de resíduos, como focos de lixo, podem ser encaminhadas pelo sistema 156.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, explica que foram definidos plantões nos finais de semana para a retirada de focos. “Dividimos a operação por setores, o que possibilita uma atuação mais precisa nos pontos críticos da cidade. Nosso foco é agir nos locais onde o problema é recorrente. Estamos fortalecendo as ações de cuidado urbano, mas é essencial que a população colabore para manter a limpeza e a organização dos espaços públicos”, destaca Hundertmarker.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Maduro pede redução de tensões para prevenir “conflito militar de grande impacto” com os Estados Unidos
Presidente americano se diz “muito irritado” com o Brasil
https://www.osul.com.br/bairro-sarandi-recebe-mutirao-de-limpeza-neste-domingo-3/ Bairro Sarandi recebe mutirão de limpeza neste domingo 2025-09-06
Deixe seu comentário

Últimas

Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego
Esporte Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei
Mundo Rússia lança maior ataque aéreo contra Kiev desde o início da guerra
Pode te interessar

Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre

Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre

Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego

Porto Alegre Defesa Civil de Porto Alegre reforça alerta para risco de elevação do Guaíba nos próximos dias