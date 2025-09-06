Domingo, 07 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025
Cerca de dez garis realizarão o serviço, com o auxílio de oito caminhões e duas retroescavadeiras.Foto: Jadir Rodrigues da Silva/DMLU/PMPA
O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre promove um mutirão de limpeza neste domingo (7), na avenida Nossa Senhora Aparecida e no beco Recanto do Chimarrão, localizados no bairro Sarandi, Zona Norte da cidade.
A área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos, resultando em focos crônicos de lixo. Cerca de dez garis realizarão o serviço, com o auxílio de oito caminhões e duas retroescavadeiras.
As equipes limpam os pontos crônicos da localidade duas vezes por semana. Nas ações, são retiradas cerca de 20 toneladas de resíduos.
Denúncias ou solicitações de coleta de descarte irregular de resíduos, como focos de lixo, podem ser encaminhadas pelo sistema 156.
O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, explica que foram definidos plantões nos finais de semana para a retirada de focos. “Dividimos a operação por setores, o que possibilita uma atuação mais precisa nos pontos críticos da cidade. Nosso foco é agir nos locais onde o problema é recorrente. Estamos fortalecendo as ações de cuidado urbano, mas é essencial que a população colabore para manter a limpeza e a organização dos espaços públicos”, destaca Hundertmarker.