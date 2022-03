Porto Alegre Bairros da Zona Norte de Porto Alegre ficam sem água após rompimento de adutora

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A previsão de normalização é na madrugada de quarta-feira (9). Foto: PMPA A previsão de normalização é na madrugada de quarta-feira (9). (Fonte: PMPA) Foto: PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O rompimento de uma adutora de 800mm de água bruta em Porto Alegre, na tarde de segunda-feira (7), fez com que o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) parasse as atividades do Sistema São João, para o conserto.

Na avenida Pernambuco, um caminhão pesando 20 toneladas fez com que o solo rompesse, quebrando o asfalto e contribuindo para que toda a estrutura desabasse.

Por volta das 22h, o caminhão carregado com gás foi retirado, e as equipes do Departamento iniciaram o conserto emergencial.

O rompimento deixou sem abastecimento os bairros Anchieta, Auxiliadora (parte), Boa Vista, Chácara das Pedras (parte baixa), Cristo Redentor, Higienópolis, Humaitá, IAPI, Jardim Itati, Jardim Itu-Sabará, Jardim Lindoia, Jardim São Pedro, Marcílio Dias (Cais Porto), Mário Quintana, Navegantes, Passo da Areia, Passo das Pedras, Protásio Alves, Rubem Berta, São Geraldo, São João, São Sebastião, Sarandi, Três Figueiras (parte baixa), Vila Dique, Vila Farrapos, Vila Floresta, Vila Ipiranga e Vila Jardim.

A previsão de normalização é na madrugada desta quarta-feira (9).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre