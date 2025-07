Economia Baixa procura de turistas europeus, canadenses e mexicanos por viagens ao país de Donald Trump faz os Estados Unidos buscarem turistas do Brasil

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Em 2024, foram cerca de 1,9 milhão de turistas brasileiros viajando para os Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

O enfraquecimento da demanda por viagens internacionais para os Estados Unidos, reflexo da nova política migratória e dos conflitos geopolíticos do presidente Donald Trump, tem incentivado o país a buscar mais viajantes do Brasil.

Segundo empresas do setor, a baixa procura de turistas de mercados como Canadá e México para os EUA, assim como o enfraquecimento no turismo doméstico por lá, levou a um excesso de oferta, que tem colaborado para promoções de até 30% aos brasileiros.

Em 2024, foram cerca de 1,9 milhão de turistas brasileiros viajando para os Estados Unidos, crescimento de 17,6% contra 2023, embora ainda 9,2% abaixo de 2019, antes dos impactos da pandemia. Os números foram levantados pelo jornal Valor Econômico juntos às bases do National Travel and Tourism Office (NTTO), fonte do governo dos EUA para dados e análises sobre viagens internacionais.

A meta da indústria é superar o pré-pandemia neste ano, com aéreas já reportando crescimento nos assentos entre os dois países.

Segundo Fabio Mader, vice-presidente de produtos e gerenciamento de receitas da CVC Corp, o mercado de turismo dos Estados Unidos tem sido prejudicado por um esvaziamento de viajantes internacionais, ao passo que o cenário econômico interno tem feito o americano viajar menos dentro do seu país.

O Canadá, maior mercado emissor de turistas aos EUA, viu uma queda no volume de 12,4% no acumulado do ano até março, para 4,3 milhões de visitantes. Reino Unido, terceiro maior mercado, teve queda de 2,6% em igual base, para 799 mil. Já na Alemanha a queda foi ainda maior: de 16,5%, para 330,6 mil. As questões migratórias e geopolíticas levaram a um enfraquecimento nas viagens desses mercados aos EUA.

Na contramão, o Brasil, quarto maior emissor no período, viu uma alta de 4,9%, para 478,5 mil.

Os Estados Unidos devem registrar faturamento com o turismo internacional de US$ 169 bilhões em 2025, queda de 22,5% em relação ao pico de 2019, segundo cálculos do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês).

“O Brasil é um mercado importante para os EUA. A gente começou o ano crescendo pouco e fomos melhorando. Junho veio o crescimento mais expressivo”, disse Mader.

Segundo o executivo, a CVC transportou em junho 24% mais brasileiros para os EUA do que em igual período do ano passado. “Apenas para Nova York, transportamos 77% mais viajantes em junho do que em 2024”, disse.

A maior procura, disse, chega com ofertas: os pacotes comercializados pela CVC neste ano estão entre 25% e 30% mais baratos do que no ano passado.

Apesar do receio de viajantes, a CVC disse não ter percebido um crescimento no número de clientes com problemas ao entrar no país – casos de viajantes legais barrados têm crescido nas redes.

Daniela Araujo, diretora de produtos em destino da Decolar, disse que no primeiro semestre de 2025 o brasileiro voltou a intensificar as viagens aos Estados Unidos. “A procura por pacotes para o país cresceu cerca de 22% em relação ao mesmo período de 2024 e apresentou um avanço expressivo em torno de 174% na comparação com o pré-pandemia”, disse.

Um dos fatores a colaborar com o cenário é a queda do dólar nos últimos meses. Segundo a Decolar, no primeiro semestre de 2025, os Estados Unidos se mantiveram entre os destinos internacionais mais procurados pelos seus clientes, ocupando a terceira posição no ranking geral de países, atrás de Argentina e Chile.

Entre as cidades americanas, os destaques no período foram Orlando, Nova York, Miami, Las Vegas e Fort Lauderdale, que seguem como as favoritas dos brasileiros que viajam para os Estados Unidos. As informações são do jornal Valor Econômico.

