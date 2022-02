Saúde Baixo nível de testosterona pode aumentar risco de Alzheimer

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A maioria das pessoas que vivem com alzheimer é formada por mulheres, mais um indício de que um nível mais elevado do hormônio seria um fator protetor. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O baixo nível de testosterona em homens com mais idade pode estar ligado a um risco aumentado de demência e Alzheimer. É o que sugere um estudo envolvendo quase 160 mil pessoas publicado na revista científica Alzheimer’s and Dementia.

Os pesquisadores da Universidade da Austrália Ocidental em Perth não encontraram um nexo causal para explicar a natureza relação do baixo nível do hormônio com a chance aumenta das doenças, mas o artigo apresenta evidências robustas dessa conexão.

Os cientistas utilizaram como base da pesquisa o conteúdo do UK Biobank — um banco de dados biomédico de acesso aberto contendo informações genéticas e de saúde detalhadas de meio milhão de pessoas no Reino Unido. Eles coletaram e analisaram os dados de 159.411 homens com idades entre 50 e 73 anos, dos quais 826 desenvolveram demência, incluindo 288 com doença de Alzheimer.

Depois de ajustar para outras variáveis, os pesquisadores descobriram que os homens com mais idade e com testosterona mais baixa eram significativamente mais propensos a ter demência e Alzheimer.

A testosterona é o hormônio sexual masculino associado ao desejo sexual, músculos, agressão e produção de esperma. As mulheres também produzem testosterona, mas em níveis significativamente mais baixos do que os homens.

Os pesquisadores não têm certeza se a testosterona de fato protege contra a demência e o Alzheimer. No entanto, não é a primeira vez que esta relação é estabelecida em trabalhos científicos. Outros estudos anteriores já mostravam tal conexão. Além disso, sabe-se que a maioria das pessoas que vivem com alzheimer são mulheres, mais um indício de que um nível de testosterona mais elevado seria um fator protetor.

Por outro lado, alguns pesquisadores disseram anteriormente que as descobertas desses estudos se mostraram inconsistentes e ainda não há dados suficientes para tirar conclusões do estudo. Em 2017, um trabalho científico procurou avaliar se o tratamento com testosterona melhoraria a memória e as funções cognitivas de homens mais velhos com baixa testosterona, mas concluíram que a intervenção resultou em pouco ou nenhum efeito benéfico.

A ciência sabe, até o momento, que índices mais baixos de testosterona causam outros problemas nos homens, como diminuição da libido, disfunção erétil, perda de massa muscular, massa óssea reduzida, humor deprimido e falta de energia. Por ser um hormônio difícil de medir, é difícil saber quão comum é o baixo nível de testosterona entre os homens.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde