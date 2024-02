Economia Balança comercial brasileira registra maior superávit da série histórica para janeiro

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Desempenho representa aumento de 185,6% em relação ao saldo no mesmo mês de 2023. (Foto: Agência Brasil)

A balança comercial registrou superávit de US$ 6,526 bilhões em janeiro. O número foi divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). O resultado representa alta de 185,6%, em relação a janeiro de 2023. Foi também o maior resultado para janeiro em toda a série histórica, com início em 1989.

No mês passado, foram registrados US$ 27,016 bilhões em exportações (alta de 18,5%) e US$ 20,489 bilhões em importações (queda de 0,1%). Com isso, a corrente de comércio, soma de embarques e desembarques, alcançou US$ 47,505 bilhões (alta de 9,7%). As exportações e a corrente também foram recorde para meses de janeiro.

As exportações agropecuárias brasileiras subiram 20,96% em janeiro, em relação ao mesmo mês do ano anterior. No caso da indústria extrativa, escalaram 53,25%, enquanto no caso da indústria de transformação avançaram 4,62%.

Pelo lado das importações, houve alta de 1,46% nas compras agropecuárias, queda de 27,58% na indústria extrativa e alta de 2,36% na indústria de transformação.

A Secex projeta superávit de US$ 94,4 bilhões da balança comercial para 2024, com exportações no valor de US$ 348,2 bilhões e US$ 253,8 bilhões em importações.

Destinos

As exportações brasileiras para China, Hong Kong e Macau, principais destinos dos produtos brasileiros, cresceram 53,06% em janeiro, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já as vendas totais para a Ásia subiram 39,86%.

Na mesma base de comparação, as vendas para a América do Norte subiram 20,55%, enquanto para a América do Sul caíram 13,95% e para a Europa recuaram 15,53%.

Volumes e preços

“Este mês de janeiro continua reproduzindo o padrão que a gente observou principalmente no segundo semestre do ano passado, com volume grande de exportação”, pontuou durante entrevista coletiva o diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do MDIC, Herlon Brandão. Segundo ele, os preços das mercadorias continuam em queda, mas com redução menor que antes.

Os dados da Secex mostraram que no setor de Agropecuária o país exportou 42,3% a mais em volume em janeiro de 2024 ante o mesmo mês do ano passado. No entanto, como os preços das mercadorias exportadas caíram 13,9% no período, o crescimento das exportações agropecuárias, em valores, foi de 21,0%, para US$ 4,3 bilhões.

“Observamos aqui sobretudo o crescimento da exportação de soja”, disse Brandão.

Na Indústria Extrativa, o crescimento das exportações em valores foi de 53,3% em janeiro ante o mesmo mês de 2023, para US$ 8,2 bilhões. Na Indústria de Transformação, a alta foi de 4,6%, para US$ 14,4 bilhões.

“Na importação, o volume também vem se acelerando desde o segundo semestre do ano passado. Mas com a queda dos preços, houve leve redução em relação a janeiro do ano passado”, afirmou Brandão.

Os dados da Secex mostram que o volume de produtos importados cresceu 13% em janeiro ante o mesmo mês de 2023. Mas como os preços das mercadorias caíram 12,6% no período, o valor importado apresentou leve queda de 0,1%, para US$ 20,5 bilhões.

2024-02-08