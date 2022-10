Economia Balança comercial brasileira registra superávit de US$ 3,9 bilhões em setembro

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No ano, a balança registra um saldo de US$ 47,8 bilhões Foto: Reprodução No ano, a balança registra um saldo de US$ 47,8 bilhões Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 3,994 bilhões no mês de setembro deste ano. O resultado é o saldo dos US$ 28,95 bilhões em exportações, enquanto as importações somaram US$ 24,957 bilhões. A corrente de comércio foi de US$ 53,907 bilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (03) pelo Ministério da Economia.

No acumulado do ano, as exportações totalizam US$ 253,841 bilhões e as importações, US$ 205,972 bilhões, com saldo positivo de US$ 47,869 bilhões e corrente de comércio de US$ 459,812 bilhões.

Em setembro deste ano, considerando o desempenho dos setores pela média diária e comparando com o mesmo mês de 2021, a agropecuária apresentou crescimento de US$ 89,63 milhões (47,5%), a indústria extrativa registrou queda de US$ 13,82 milhões (-4,1%), e a indústria de transformação teve crescimento de US$ 139,99 milhões (22,3%).

Nas exportações, comparadas as médias de janeiro a setembro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, houve crescimento de 18,4%. Em relação às importações, houve alta de 30,6% na comparação entre as médias do período. A média diária da corrente de comércio totalizou US$ 2,4 bilhões e apresentou crescimento de 23,6% na comparação entre o mesmo período.

A balança registrou um crescimento de 18,8% nas exportações médias no mês de setembro. Segundo a pasta, em setembro de ano foram US$ 1,3 bilhões exportados, enquanto no mesmo mês de 2021 esse valor foi de US$ 1,16 bilhões.

Em relação às importações, houve crescimento de 24,9%, também na comparação entre as médias do mês de setembro deste ano e do ano passado. Foram US$ 1,18 bilhões em importações no mês de 2022, e US$ 951, 2 milhões em setembro de 2021.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia