Brasil Balança comercial registra superávit de 4 bilhões de dólares em fevereiro

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











As exportações brasileiras avançaram 32,6%, totalizando US$ 22,913 bilhões em fevereiro. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil As exportações brasileiras avançaram 32,6%, totalizando US$ 22,913 bilhões em fevereiro. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A balança comercial brasileira avançou e registrou superávit de US$ 4,049 bilhões em fevereiro. O número é 108,9% maior que o saldo positivo em US$ 1,8 bilhão do mesmo mês do ano passado.

Também é o melhor resultado para meses de fevereiro desde 2017. Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira (3).

A corrente de comércio, que serve como termômetro para a atividade econômica, avançou 28% ante o segundo mês de 2021. No total, a soma das exportações e importações brasileiras foi US$ 41,777 bilhões.

As exportações brasileiras avançaram 32,6%, totalizando US$ 22,913 bilhões em fevereiro. Esse resultado foi puxado, principalmente, por uma alta de 114,2% na exportação de produtos da agropecuária brasileira. As Indústrias de Transformação e Extrativa também contribuíram, respectivamente, com altas de 29% e 3,7% no mês.

Ao mesmo tempo, as importações somaram US$ 18,863 bilhões, valor 22,9% maior que o resultado de fevereiro do ano passado. O destaque foi, novamente, a importação de bens da Indústria Extrativa, que subiu 142,3% em fevereiro.

Enquanto a compra de produtos da Indústria de Transformação estrangeira subiu 27%, a importação no setor agropecuário caiu 2,7%.

No acumulado dos dois primeiros meses do ano, o saldo da balança comercial totalizou superávit de US$ 3,835 bilhões. O valor representa alta de 125,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi puxado por altas de 29% nas exportações e de 23,8% nas importações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil