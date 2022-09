Economia Balança comercial tem superávit de US$ 113,2 milhões na quarta semana de setembro

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Em setembro, o resultado comercial acumula superávit de US$ 3,585 bilhões. Foto: Agência Brasil Em setembro, o resultado comercial acumula superávit de US$ 3,585 bilhões. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 113,2 milhões na quarta semana de setembro de 2022. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (26) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,198 bilhões e importações de US$ 6,085 bilhões.

Em setembro, o resultado comercial acumula superávit de US$ 3,585 bilhões. No ano, o saldo é positivo em US$ 47,460 bilhões.

A média diária das exportações registrou nas quatro primeiras semanas de setembro aumento de 23,8% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, crescimento de 48,9% em Agropecuária, crescimento de 3,7% em Indústria Extrativa e crescimento de 26,7% em Indústria de Transformação.

Já as importações subiram 27,5%, com crescimento de 5,3% em Agropecuária, crescimento de 11,9% em Indústria Extrativa, e, por fim, crescimento de 29,7% em Indústria de Transformação.

Exportações

Até a quarta semana de setembro, a Secex registrou crescimento de 48,9% nas exportações da Agropecuária, que somaram US$ 4,50 bilhões. O resultado foi impulsionado principalmente pelo aumento dos embarques de milho não moído, exceto milho doce (254,9%), café não torrado (43,9%) e soja (11,7%).

Nas vendas da Indústria Extrativa, o crescimento foi de 3,7%, chegando a US$ 5,57 bilhões. Os principais destaques foram os crescimentos das saídas de outros minerais em bruto (54%), outros minérios e concentrados dos metais de base (257,2%) e óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (69,2%).

Já na Indústria de Transformação, as exportações aumentaram 26,7%, alcançando US$ 12,73 bilhões. Açúcares e melaços (44,9%), farelos de soja e outros alimentos para animais – excluídos cereais não moídos –, farinhas de carnes e outros animais (81,7%) e óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos (65,8%) foram os produtos com destaque no aumento das vendas.

Importações

Na ponta das importações, em setembro, houve crescimento de 5,3% nas compras da Agropecuária, que chegaram a US$ 363,35 milhões até a quarta semana. Os principais aumentos foram dos desembarques de trigo e centeio, não moídos (17,2%), cevada, não moída (5.650,2%) e frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (30,8%).

A Indústria Extrativa também importou mais (11,9%), chegando a US$ 1,11 bilhão. As principais altas foram registados nas compras de pedra, areia e cascalho (107,6%), outros minerais em bruto (6,7%) e óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (151%).

Já no lado da Indústria de Transformação, as importações já subiram 29,7% no mês, chegando a US$ 17,78 bilhões até a quarta semana. Os aumentos mais significativos foram das entradas de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos (172,3%), compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucleicos e seus sais, e sulfonamidas (68,8%) e inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e semelhantes (88,6%).

