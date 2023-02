Economia Balança comercial tem superávit de US$ 2,7 bilhões em janeiro

O dado ficou dentro do intervalo das estimativas, que iam de déficit de US$ 2,10 bilhões a superávit de US$ 3,20 bilhões. Foto: Reprodução

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,716 bilhões em janeiro. De acordo com dados divulgados há pouco pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ 23,137 bilhões e importações de US$ 20,420 bilhões.

Esse é o primeiro saldo comercial positivo para meses de janeiro em cinco anos, ou seja, desde 2018.

A média diária das exportações registrou em janeiro aumento de 11,7%, com alta de 4,6% em agropecuária, crescimento de 9,9% em indústria da transformação e expansão de 22,3% em produtos da indústria extrativa. Os produtos mais vendidos foram petróleo, milho, minério de ferro e açúcar. Os países que mais compraram foram China, membros da União Europeia e Estados Unidos. O Mercosul ficou em quarto lugar, com predominância da Argentina.

Já as importações caíram 1,7%, com alta de 31,1% em agropecuária, queda de 36,1% em indústria extrativa e alta 4,0% em produtos da indústria da transformação, sempre na comparação pela média diária.

Balança comercial tem superávit de US$ 2,7 bilhões em janeiro