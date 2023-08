Notícias Balanço da semana: venda ilegal de joias, assassinato no Equador, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal preso, adeus a Aracy Balabanian e a recuperação de aluno de academia atingido por aparelho

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O pai Mauro César Lourena Cid e o filho Mauro Barbosa Cid. (Foto: Alesp/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Da nova moeda digital do Brasil a recuperação do aluno de academia atingido por aparelho. Confira abaixo o resumo da semana no Brasil e no mundo.

A semana encerrou com equipes da Polícia Federal executando uma operação sobre a suposta tentativa, capitaneada por militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, de vender ilegalmente presentes dados ao governo por delegações estrangeiras.

Objetos de alto valor, incluindo joias, como esses que vinham sendo negociados, devem ser obrigatoriamente entregues ao acervo da Presidência da República – ou seja, são bens públicos, e não pessoais. A PF vê uma organização criminosa em torno de Bolsonaro e afirma que o ex-presidente levou para os Estados Unidos joias recebidas em razão do cargo que ele ocupava.

Desviadas para o acervo privado de Bolsonaro, essas peças foram comercializadas no exterior com pagamento em dinheiro, sem uso do sistema bancário formal.

Os quatro alvos na operação da PF foram o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e tenente-coronel do Exército, Mauro Cid; o general do Exército Mauro Cesar Lorena Cid, que é pai de Mauro Cid e foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), nos anos 1970; Osmar Crivelatti, também ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e tenente do Exército; e o advogado Frederick Wassef, que já defendeu Bolsonaro e familiares em diversos processos na Justiça.

Os mandados foram cumpridos em Brasília, São Paulo e Niterói (RJ), autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no inquérito que investiga as ações de uma suposta milícia digital que atua contra a democracia.

Segundo as investigações, o general Mauro Cesar Lorena Cid foi o responsável por negociar as joias e os demais bens nos Estados Unidos. Em um dos áudios obtidos pela PF, o filho do general, Mauro Cid, trata de três temas que comprometem os investigados, como a citação a US$ 25 mil supostamente endereçados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Equador

Faltando 11 dias para a eleição presidencial antecipada convocada pelo presidente do Equador após a dissolução da Assembleia Nacional, um candidato foi assassinado com três tiros. Fernando Villavicencio, então 5º colocado nas pesquisas, tinha 59 anos, era casado e pai 5 filhos. Como candidato à presidência, defendia o combate à corrupção.

Uma facção criminosa equatoriana conhecida como Los Lobos, a segunda maior do país, disse ser responsável pelo assassinato. Eles afirmaram que candidato não cumpriu um suposto acordo.

Prisão

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (9), em uma operação sobre interferência no segundo turno das eleições de 2022. Os investigadores apreenderam imagens em celulares de policiais rodoviários com o mapeamento das cidades onde o então candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva havia tido mais de 75% dos votos no primeiro turno no Nordeste.

A prisão ocorreu em Florianópolis, e Silvinei foi transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, imediatamente após prestar depoimento na sede da Polícia Federal.

Primo Drex

O Banco Central caminha para a implementação de uma moeda digital brasileira. O primo do Pix vem sendo chamado dentro da instituição de Drex. O projeto, no entanto, ainda está em fase de testes e não tem um cronograma oficial de lançamento. A expectativa é que a nova moeda seja liberada para o público no final de 2024, segundo o coordenador da iniciativa do real digital pelo BC, Fabio Araújo.

Adeus a Aracy

A atriz Aracy Balabanian morreu aos 83 anos, no Rio de Janeiro. Ela tratava um câncer de pulmão desde o fim do ano passado. A causa da morte não foi revelada. Filha de imigrantes armênios, Aracy nasceu em 22 de fevereiro de 1940 em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Recuperação

Após cinco dias de internação e uma cirurgia que durou quatro horas, Regilânio da Silva Inácio voltou para casa. O motorista de aplicativo havia sido atingido por uma máquina chamada “hack squat”, usada para fazer agachamento convencional, em uma academia no Ceará. O acidente com a máquina de 150 quilos causou uma lesão na coluna considerada gravíssima pelos médicos, que avaliam que o homem tem 1% de chance de voltar a andar.

Após o acidente, a família conseguiu R$ 35 mil em uma vaquinha para ajudar nos custos da cirurgia e do tratamento. Uma outra vaquinha realizada para cobrir as despesas da família, que é sustentada pelo motorista, alcançou R$ 100 mil em doações em menos de quatro horas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/balanco-da-semana-venda-ilegal-de-joias-assassinato-no-equador-ex-diretor-da-policia-rodoviaria-federal-preso-adeus-a-aracy-balabanian-e-a-recuperacao-de-aluno-de-academia-atingido-por-aparelho/

Balanço da semana: venda ilegal de joias, assassinato no Equador, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal preso, adeus a Aracy Balabanian e a recuperação de aluno de academia atingido por aparelho

2023-08-12