Polícia Balanço parcial da Operação Verão Total apresenta queda nos indicadores de criminalidade no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











"Os números mostram o acerto dessa política pública para entregar um verão tranquilo e seguro, como a população merece", disse Leite Foto: Mauricio Tonetto/Secom "Os números mostram o acerto dessa política pública para entregar um verão tranquilo e seguro, como a população merece", disse Leite. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Mauricio Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O reforço de mais de 3 mil agentes da segurança pública durante a Operação Verão Total, nos litorais Norte e Sul do RS, resultou na redução dos principais indicadores de criminalidade nesta temporada de verão, de acordo com dados divulgados pelo governador Eduardo Leite na sexta-feira (31), em Xangri-lá.

Nos primeiros 40 dias da operação, que marcam a metade da mobilização especial das forças de segurança, os crimes contra a vida e contra o patrimônio reduziram.

No período contabilizado entre os dias 20 de dezembro de 2024 e 29 de janeiro deste ano, as mortes violentas caíram 12% na comparação com o mesmo período da operação de 2023/2024. Enquanto na edição anterior da Operação Verão Total foram registradas 33 mortes violentas, na operação 2024/2025 o número de vítimas de mortes violentas caiu para 29.

“Os números mostram o acerto dessa política pública para entregar um verão tranquilo e seguro, como a população merece. Observamos uma melhoria constante e um aumento também da percepção de segurança, algo que conseguimos alcançar com reposição de efetivo, investimentos em equipamentos e tecnologia na área da segurança”, disse o governador.

A Polícia Civil conta com um reforço de 600 servidores no litoral durante todo período de verão. Até o fim de janeiro, a instituição realizou 123 prisões e apreensões de menores e recolheu 73 armas e quase R$ 245 mil sem procedência. A corporação também desenvolveu atividades educativas e preventivas com a população presente no litoral.

Os crime de estelionato tiveram queda de 32% no período avaliado. Os estelionatos passaram de 982 casos em 2023/2024 para 669 ocorrências em 2024/2025.

Entre os crimes patrimoniais, os roubos de veículos tiveram redução de 44% entre os dois períodos avaliados. Enquanto na operação que iniciou em dezembro de 2023, 18 veículos foram roubados, nos últimos 40 dias os registros desse crime caíram para dez. Os roubos a pedestres também encerraram a primeira metade do ciclo de verão com uma importante retração de 16%. O crime passou de 177 casos na operação 2023/24 para 149 nesta temporada.

“Temos uma atenção especial para atender a população gaúcha que se desloca ao litoral para as férias de verão. No primeiro período da operação, que iniciou no dia 20 de dezembro, já foram mais de 1 mil prisões efetuadas pela Brigada Militar e pela Polícia Civil e a apreensão de quase 150 armas em 40 dias”, destacou o secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron.

Com reforço de quase 1,4 mil militares destacados para o policiamento ostensivo, a Brigada Militar executou mais de 72 mil abordagens, o que resultou em 909 prisões em flagrante e na captura de 137 foragidos, além da apreensão de 76 armas de fogo e 1 mil munições.

Os roubos a estabelecimentos comerciais tiveram retração de 54%, passando de 13 casos para seis na comparação entre os dois períodos. Nas residências, o crime encerrou a primeira metade da Operação Verão Total com queda de 41%, passando de dez casos para sete.

Salvamentos

O Corpo de Bombeiros Militar já realizou 465 salvamentos e mais de 264 mil ações preventivas nas praias e águas internas. Com o reforço de efetivo de quase 1,1 mil bombeiros militares, guarda vidas civis temporários e guarda-vidas militares, 21 moto-aquáticas, 22 quadriciclos e uma aeronave exclusiva para atividades de prevenção e salvamento, o Corpo de Bombeiros protege a população no entorno das mais de 240 guaritas ativas.

A Operação Verão Total se estende até o dia 5 de março nas praias gaúchas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/balanco-parcial-da-operacao-verao-total-apresenta-queda-nos-indicadores-de-criminalidade-no-litoral-gaucho/

Balanço parcial da Operação Verão Total apresenta queda nos indicadores de criminalidade no litoral gaúcho

2025-02-01