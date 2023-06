Porto Alegre Balanço parcial indica 2.833 casos confirmados de dengue em Porto Alegre neste ano

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Do total das infecções, 2.717 foram contraídos na cidade Foto: Cristine Rochol/PMPA (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre registra até esta terça-feira (20), 2.833 casos confirmados de dengue, segundo dados da SMS (Secretaria Municipal de Saúde). Do total das infecções, 2.717 foram contraídos na cidade. As notificações de suspeitas de pessoas residentes no município somam 4.289.

A porcentagem de casos confirmados em relação às notificações se mantém estável, em 66%. Os números são parciais e estão sujeitos à revisão da Vigilância Epidemiológica da SMS.

Foram descartadas 877 suspeitas, 241 casos apresentam classificação final inconclusiva e 338 suspeitas seguem em investigação. Quatro óbitos foram confirmados em decorrência de dengue na Capital em 2023, mesmo número registrado em todo ano de 2022.

Os dados estão publicados no Boletim Informativo semanal da DVS (Diretoria de Vigilância em Saúde) referente à Semana Epidemiológica 24 (SE 24 – 11 a 17/6) e consideram a data de início dos sintomas dos pacientes notificados. As informações constam no banco do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

Desde o início do ano, de acordo com dados do boletim, foram notificadas 4.613 suspeitas de dengue à Vigilância Epidemiológica, das quais 4.289 entre pessoas residentes da Capital. Esse dado também está sujeito à revisão, pois o Sinan segue em constante atualização.

Mosquito

Em relação ao mosquito Aedes aegypti, o boletim da SE 24 deixa claro que a diminuição da temperatura registrada na cidade na última semana influencia na diminuição da infestação do mosquito vetor da dengue.

Dos 46 bairros monitorados, 33 seguem com infestação considerada alta. Na semana anterior, eram 44.

