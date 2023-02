Mundo Balão e objetos voadores não identificados: entenda o que mobilizou forças aéreas pelo mundo

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

O primeiro objeto voador a ser identificado pela força aérea norte-americana foi um balão. (Foto: USAF)

A aparição de objetos voadores mobilizou as forças aéreas dos Estados Unidos e do Canadá nos últimos dias. Em pouco mais de uma semana, três dispositivos foram localizados e abatidos pelos governos dos dois países – e apenas um foi identificado até agora. Veja o que se sabe das aparições até o momento.

Balão chinês

O primeiro objeto voador a ser identificado pela força aérea norte-americana foi um balão: uma estrutura com a parte superior branca e um aparato tecnológico acoplado na parte de baixo.

Segundo o Pentágono (sede da defesa dos EUA) informou no dia 2 de fevereiro, o artefato sobrevoava o estado de Montana, mas teria adentrado o país pelo Alasca e já estava em território norte-americano há alguns dias, sendo monitorado pela aeronáutica.

O objeto foi abatido dois dias após o comunicado do Pentágono, no sábado (4), e gerou uma crise diplomática entre EUA e China.

Na terça-feira (7), os EUA divulgaram imagens da retirada dos destroços do balão do mar. Segundo o Departamento de Estado dos EUA, o balão era “claramente para a vigilância de inteligência e era inconsistente com o equipamento encontrado nos balões meteorológicos”. “Tinha múltiplas antenas para incluir uma matriz provavelmente capaz de coletar e geolocalizar comunicações”, afirmou o Departamento em nota oficial.

Um objeto similar foi visto na Colômbia, mas o governo local considerou que não representava uma ameaça à segurança e defesa nacional do país.

OVNI no Alasca

A segunda aparição também aconteceu nos Estados Unidos, na sexta-feira (10), no estado do Alasca. O objeto foi derrubado pelas Forças Armadas norte-americanas, por ordem do presidente, Joe Biden.

– Nesse caso, no entanto, ainda não houve uma confirmação oficial sobre qual seria o objeto ou sobre a sua origem.

O que se sabe é que o artefato voava a uma altitude que o tornava uma ameaça potencial para aeronaves civis, que estava indo para a direção nordeste e que não havia indicações de que poderia ser dirigido.

– Além disso, segundo o governo norte-americano, o objeto possuía o tamanho de um carro pequeno – diferente do tamanho do balão chinês – e não havia indicações de que se tratava de uma ameaça militar.

– “Não temos mais detalhes neste momento sobre o objeto, incluindo suas capacidades, propósitos ou origem”, informou o Comando de Defesa norte-americano.

OVNI em Yukon

Outra aparição aconteceu no sábado (11), em Yukon, no noroeste do Canadá – território vizinho ao Alasca. Nesse caso, a ordem de derrubada do objeto foi dada pelo primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. “Ordenei a derrubada de um objeto não identificado que violou o espaço aéreo canadense”, anunciou.

– O premiê não deu mais detalhes sobre o que seria o objeto ou qual seria sua trajetória ou origem. Ele afirmou, no entanto, que o aparato “representava uma ameaça razoável á segurança do voo civil”.

– Trudeau conversou com o presidente norte-americano, Joe Biden, e assegurou que as Forças Armadas canadenses já atuam para recuperar os destroços para analisá-los.

– No domingo (12), o espaço aéreo sobre o Lago Michigan, no norte dos EUA e em uma região perto da divisa com o Canadá, foi fechado pela Autoridade de Aviação Civil americana (FAA). O motivo teria sido por “defesa nacional”. O espaço logo foi reaberto.

Luzes em Paysandú

Objetos também teriam sido vistos na América do Sul. No sábado (11), o governo do Uruguai recebeu denúncias de que objetos voadores foram vistos na região de Paysandú, na fronteira com a Argentina. Segundo comunicado divulgado pelas autoridades neste domingo (12), uma comissão foi enviada para averiguação.

OVNI em Shandong

Uma das aparições mais recentes aconteceu do outro lado do mundo neste domingo (12). Autoridades da província de Shandong, no leste da China, afirmaram ter avistado um objeto não identificado sobrevoando o mar perto da cidade costeira de Rizhao.

OVNI no Lago Huron

Ainda no domingo, os militares dos Estados Unidos afirmaram que derrubaram um outro objeto voador, desta vez sobre o Lago Huron, perto da fronteira entre os EUA e o Canadá. Essa foi a quarta interceptação desse tipo por caças norte-americanos neste mês.

– A informação inicial foi publicada pelo deputado Jack Bergman, do estado de Michigan, no Twitter.

– Os oficiais não deram detalhes sobre a última aparição do objeto e não informaram se o aparato era manobrável ou se estava simplesmente flutuando com as correntes de ar.

– Em comunicado oficial, o Pentágono afirmou que o objeto foi abatido às 14h42 deste domingo por um caça F-16, a uma altitude de 6.100 metros, por ordens do presidente norte-americano, Joe Biden.

– De acordo com o órgão, embora não representasse uma ameaça militar, o objeto poderia ter potencialmente interferido no tráfego aéreo local e poderia ter atividades de vigilância.

– Um oficial das Forças Armadas disse que o objeto tinha uma estrutura octogonal, com cordas penduradas e que aparentemente não carregava nenhuma carga.

– O objeto havia sido detectado recentemente sobre o estado de Montana, perto de áreas militares norte-americanas, o que levou ao fechamento do espaço aéreo na região momentaneamente.

