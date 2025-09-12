Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Inter Balde de água fria: Inter tem pedido negado sobre o Brasileirão de 2005

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Edílson Pereira de Carvalho, árbitro envolvido na Máfia do Apito, teve 11 jogos anulados em 2005 após confessar manipulação de resultados.

Foto: Reprodução
Edílson Pereira de Carvalho, árbitro envolvido na Máfia do Apito, teve 11 jogos anulados em 2005 após confessar manipulação de resultados. (Foto: Reprodução)

O Inter sofreu um revés jurídico em sua tentativa de reabrir o polêmico caso do Campeonato Brasileiro de 2005. O clube buscava responsabilização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e reconhecimento de prejuízos causados pelo escândalo de arbitragem conhecido como Máfia do Apito”, que envolveu manipulação de resultados por parte do árbitro Edílson Pereira de Carvalho.

A Justiça Federal indeferiu o pedido do Inter, encerrando a possibilidade de reavaliação do título daquele ano, conquistado pelo Corinthians. O clube gaúcho alegava que foi diretamente prejudicado pelas partidas anuladas e refeitas, que beneficiaram adversários na reta final da competição.

“O pedido foi considerado improcedente, sem abertura para nova análise dos fatos ocorridos em 2005”, diz trecho da decisão.

Em 2005, o escândalo veio à tona após investigações revelarem que Edílson manipulava resultados em troca de dinheiro de apostadores. A CBF anulou 11 partidas apitadas por ele, o que alterou significativamente a tabela do campeonato.

O Inter, que brigava pelo título, viu sua campanha ser afetada pelas mudanças e desde então busca reconhecimento dos danos sofridos.

A decisão representa mais um capítulo frustrante para o clube, que há anos tenta reverter judicialmente os efeitos daquele campeonato. A diretoria colorada ainda avalia se recorrerá da decisão ou se encerrará definitivamente o assunto.

Suspeito de esquartejar companheira pesquisou sobre DNA após crime em Porto Alegre
Copa do Brasil: comissão técnica do Botafogo é citada em súmula da arbitragem por reclamação ríspida
