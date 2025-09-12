Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Copa do Brasil: comissão técnica do Botafogo é citada em súmula da arbitragem por reclamação ríspida

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima relatou na súmula que foi alvo de reclamações ríspidas e precisou ser protegido pelo Bepe após o intervalo.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras
O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima relatou na súmula que foi alvo de reclamações ríspidas e precisou ser protegido pelo Bepe após o intervalo. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O clássico entre Botafogo e Vasco, válido pela Copa do Brasil, terminou em polêmica dentro e fora de campo. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE) relatou na súmula que dois membros da comissão técnica do Botafogo, Léo Coelho (diretor de coordenação de futebol da SAF) e Joel Carli (coordenador técnico), fizeram reclamações ríspidas no intervalo da partida.

Segundo o árbitro, a dupla avançou de forma agressiva contra a equipe de arbitragem, derrubando uma grade de contenção e precisando ser contida pelo Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios). Ambos não constavam no boletim oficial da equipe, o que agrava a situação.

“Avançaram de maneira ríspida em direção à equipe de arbitragem, derrubando a grade de contenção para reclamar das decisões tomadas durante o jogo”, relatou Rodrigo José Pereira.

A revolta do Botafogo foi motivada por um lance aos 44 minutos do primeiro tempo: Arthur Cabral foi derrubado por Hugo Moura, último homem da defesa vascaína, em um contra-ataque promissor. A falta não foi marcada, e o clube alvinegro reclamou de uma possível expulsão.

Após empate por 1 a 1 (mesmo placar do jogo de ida), o Botafogo foi eliminado nos pênaltis por 5 a 4, aumentando a frustração em uma temporada já conturbada.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Balde de água fria: Inter tem pedido negado sobre o Brasileirão de 2005
Novo crédito imobiliário: proposta em estudo pelo Banco Central considera alterar as regras atuais para aumentar o uso de recursos da caderneta de poupança em novos financiamentos
https://www.osul.com.br/copa-do-brasil-comissao-tecnica-do-botafogo-e-citada-em-sumula-da-arbitragem-por-reclamacao-rispida/ Copa do Brasil: comissão técnica do Botafogo é citada em súmula da arbitragem por reclamação ríspida 2025-09-12
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Dólar cai a R$ 5,35, menor patamar em 15 meses; Ibovespa fecha em queda
Economia Inadimplência de consumidores e empresas é recorde em tempos de juros altos
Política Lula diz que o presidente do Banco Central sabe que a taxa de juros está alta; ela pode começar a abaixar este ano
Brasil Contas laranja: proibição de transferência é primeiro passo do Banco Central para combater crimes financeiros
Economia Combate a fraudes: Banco Central proíbe transferências para contas suspeitas
Brasil Novo crédito imobiliário: proposta em estudo pelo Banco Central considera alterar as regras atuais para aumentar o uso de recursos da caderneta de poupança em novos financiamentos
Inter Balde de água fria: Inter tem pedido negado sobre o Brasileirão de 2005
Porto Alegre Suspeito de esquartejar companheira pesquisou sobre DNA após crime em Porto Alegre
Política Defesa de Mauro Cid diz que ele já cumpriu toda a pena e pede ao Supremo retirada de tornozeleira
Grêmio Rivaldo sobre Willian no Grêmio: “Não dá para esperar, é hora de mostrar serviço”
Pode te interessar

Esporte João Fonseca encara Tsitsipas e tenta quebrar escrita em Atenas

Esporte Mundial de vôlei masculino 2025: a jornada do Brasil rumo ao tetra

Esporte Vasco elimina o Botafogo nos pênaltis e avança à semifinal da Copa do Brasil

Esporte Inter tem quatro jogadores pendurados para encarar o Palmeiras