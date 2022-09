Brasil Baleia-jubarte de 7 metros é encontrada morta e motiva ação complexa de retirada em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2022

A retirada do animal aconteceu nesse domingo (11). (Foto: PMP-BS/Univalli/ Divulgação)

Uma baleia-jubarte de cerca de 7 metros de comprimento foi encontrada morta em São Francisco do Sul, no Norte catarinense, no sábado (10). Considerada uma ação de alta complexidade, segundo o Projeto de Monitoramento de Praias, a retirada do animal ocorreu nesse domingo (11).

A reportagem entrou em contato com o PMP-Univille, que informou que daria detalhes sobre a operação apenas em publicação oficial.

O animal foi visto inicialmente por moradores na Praia Grande. Em seguida, testemunhas avisaram que a carcaça havia se deslocado para a Prainha, no mesmo município. Lá ela foi avaliada por especialistas do projeto, que passaram a monitorar o deslocamento da baleia.

Os profissionais decidiram que a retirada do animal, que estava em estado avançado de decomposição, deveria ser adiada para domingo por causa da necessidade do uso de retroescavadeira e caminhão para deslocar a carcaça, que será enterrada em local adequado. A praia é considerada turística e possui faixa de areia estreita.

Sobre o PMP

O projeto busca avaliar possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.

A Univille, responsável pela ação, monitora o Trecho 05, compreendido entre Araquari a Itapoá, no Norte de Santa Catarina.

Baleia-Jubarte

A baleia jubarte, cujo nome científico é Megaptera novaeangliae – “grandes asas da Nova Inglaterra”, referência às enormes nadadeiras peitorais e à região dos Estados Unidos na qual a espécie foi identificada pela ciência pela primeira vez é uma das mais conhecidas e mais queridas dentre as grandes baleias que habitam os mares do planeta.

Atingindo até 16 metros de comprimento e podendo pesar cerca de 40 toneladas, as jubartes são facilmente identificáveis pela coloração quase negra do corpo, pela nadadeira dorsal típica da espécie, pelas já referidas grandes nadadeiras peitorais, que podem chegar a ter 1/3 do comprimento do corpo e são geralmente brancas, e pela cauda cuja face inferior possui padrões de coloração em branco e preto, que são únicos para cada indivíduo, permitindo sua identificação individual.

As baleias-jubarte são parte do grupo dos misticetos ou “baleias de barbatana”, ou seja, animais que ao invés de dentes possuem em ambos os lados da boca uma cortina de cerdas filtradoras – as “barbatanas”, muito semelhantes a escovas. Esse aparato permite às jubartes se alimentar de pequeninos organismos do plâncton marinho, o krill, especialmente aqui no Hemisfério Sul, o krill é um diminuto crustáceo semelhante a um camarão extremamente abundante nos mares ao redor da Antártica.

