Economia Banco Central aponta Pix como forma mais popular de pagamento no País

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

Pix conta com 153,4 milhões de usuários. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que o Pix já é mais popular que todos os outros meios de pagamentos no Brasil. Na última semana, a ferramenta atingiu cerca de 170 milhões de transações em apenas um dia. “Vemos que agora que o Pix é mais popular do que todos os outros meios de pagamentos no Brasil”, disse Campos Neto, durante em evento do Council of the Americas.

Ele afirmou ainda que o Brasil está desenvolvendo o maior sistema de open finance que existe. Trata-se de uma plataforma que permite o compartilhamento de informações de clientes entre as instituições financeiras.

De acordo com Campos Neto, o objetivo é que os usuários possam, no futuro, comparar as taxas cobradas por diferentes instituições financeiras em tempo real.

Usuários

O Pix é um dos métodos de pagamento mais populares no Brasil atualmente e conta com 153,4 milhões de usuários. Um levantamento da Associação Brasileira de Bancos (Febraban) com base em números do Banco Central aponta que o Pix se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros.

Desde 16 de novembro de 2020, data em que a ferramenta começou a funcionar no país, até o último dia 30 de setembro de 2022 foram 26 bilhões de transações feitas no sistema financeiro nacional e a movimentação chegou a R$ 12,9 trilhões.

A eficiência e grande aceitação popular do Pix foi percebida no primeiro mês de funcionamento da ferramenta ao ultrapassar as transações feitas com DOC (Documento de Crédito). Em janeiro de 2021, o Pix superou as transações com TED (Transferência Eletrônica Disponível). Em março do mesmo ano passou na frente em número de operações feitas com boletos. Já no mês seguinte, em maio, o Pix ultrapassou a soma de todos eles.

Em relação aos cartões, o Pix ultrapassou as operações de débito em janeiro deste ano, e no mês de fevereiro foi a vez de passar na frente das transações com cartões de crédito, quando se tornou o meio de pagamento mais utilizado no Brasil.

O BC estuda que o Pix possa ser usado como forma de pagamento para o exterior. Atualmente, apenas contas brasileiras estão integradas no sistema de pagamentos instantâneos lançado em novembro de 2020. Neste sentido, o BC disse que o Pix já foi desenvolvido para facilitar esse tipo de conexão, adotando padrões internacionais de comunicação, e que está acompanhando iniciativas ao redor do mundo.

