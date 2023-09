Economia Banco Central do Brasil prevê uso do Pix em pedágios, ônibus e compras parceladas

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A informação consta no relatório de gestão do Pix, documento que traz uma análise sobre os primeiros anos de funcionamento da ferramenta. Foto: Divulgação A informação consta no relatório de gestão do Pix, documento que traz uma análise sobre os primeiros anos de funcionamento da ferramenta. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Banco Central (BC) informou nesta segunda-feira (4) que o Pix, a modalidade de pagamentos instantânea desenvolvida pela instituição, poderá ser usado para novas finalidades no futuro.

“O uso de novas tecnologias que tornam a experiência de pagamento ainda mais rápida pode ser benéfico principalmente em alguns casos de uso específicos, como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público”, diz o Banco Central.

A informação consta no relatório de gestão do Pix, documento que traz uma análise sobre os primeiros anos de funcionamento da ferramenta de pagamentos, entre 2020 e 2022, além de previsões sobre novas funcionalidades que poderão ser incorporadas no futuro. O BC também reafirmou que o Pix poderá ser usado, futuramente, para operações internacionais, viabilizando remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e de serviços no exterior.

Pix crédito

No mês passado, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que a modalidade de pagamentos instantânea poderá ser uma alternativa ao cartão de crédito.

A declaração foi dada após ele ter informado que o Banco Central avalia o fim do rotativo do cartão de crédito, e o parcelamento do saldo devedor com juro menor. Outra sugestão foi cobrar uma tarifa para compras parceladas com prazo maior.

No relatório de gestão do Pix, divulgado nesta segunda, o BC informou que existe a possibilidade de “estabelecer regras padronizadas que viabilizem a utilização de mecanismos de garantia vinculados às transações de pagamento, possibilitando que o PIX seja utilizado para pagamentos a prazo ou parcelados, mitigando o risco de crédito do recebedor em eventuais situações de inadimplência do pagador”.

O Banco Central informou ainda que vem acompanhando a oferta, pelo setor financeiro, de soluções próprias que viabilizam o parcelamento com PIX.

“Há, por exemplo, soluções que vinculam uma concessão de crédito pessoal à transação PIX e soluções que permitem o pagamento de uma transação PIX na fatura do cartão de crédito”, diz o relatório.

“O BC monitora a evolução desse mercado e o uso dessas soluções, podendo, futuramente, caso julgue necessário, decidir pela criação de um produto único ou pela definição de regras mínimas a serem observadas pelas instituições”, acrescentou o BC.

Transação bilionária

O documento mostra, por exemplo, que a maior transação já realizada pelo Pix teve o valor de R$ 1,2 bilhão, em dezembro de 2022. O valor médio das operações naquele mês, porém, foi de R$ 257.

Considerando ainda esses números com mais de nove meses de defasagem, o BC afirma que o valor médio das operações de pessoas físicas desde o lançamento do Pix é de R$ 200.

Os dados se referem ao fim do ano passado, quando 133 milhões de pessoas físicas e 11,9 milhões em empresas usavam o instrumento. Na comparação com dezembro de 2021, o valor transacionado na plataforma de pagamentos em tempo real saltou de R$ 718 bilhões para R$ 1,2 trilhão.

“Mesmo que o uso do Pix já esteja consolidado pela população enquanto instrumento de transferência entre contas, e que sua infraestrutura já permita diversas outras inovações, ainda falta superar alguns obstáculos. Parte dessas barreiras está relacionada aos hábitos de uso dos pagadores já acostumados a escolher outros instrumentos de pagamento no seu dia a dia, principalmente para o pagamento de contas e para a realização de compras”, completou o BC, no documento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/banco-central-do-brasil-preve-uso-do-pix-em-pedagios-onibus-e-compras-parceladas/

Banco Central do Brasil prevê uso do Pix em pedágios, ônibus e compras parceladas

2023-09-04