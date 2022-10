Mundo Banco Credit-Suisse consegue empréstimo de 4 bilhões de dólares com instituição árabe e outros investidores

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Recursos vão entrar no capital da instituição financeira, que prevê cortar 9 mil postos de trabalho em 3 anos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Credit Suisse anunciou que levantará cerca de US$ 4 bilhões em capital novo de um banco da Arábia Saudita e de outros investidores para financiar uma retirada de Wall Street e se recuperar de uma crise quase existencial. O resultado será um banco mais enxuto, com cerca de 9 mil funcionários a menos em três anos, com uma primeira onda de cortes envolvendo 2,7 mil pessoas sendo demitidas agora.

O banco suíço disse que vai aprimorar seus negócios de trading e renomear seus mercados de capitais e negócios de consultoria como uma unidade independente chamada CS First Boston. Michael Klein, um banqueiro veterano e membro do conselho que ajudou a planejar a última reestruturação do Credit Suisse, deixará o cargo para se tornar o executivo-chefe da nova unidade sob esse plano. O CEO do Credit Suisse, Ulrich Korner, disse que a unidade pode ser desmembrada para atrair outros investidores

O banco confirmou que está prestes a transferir seu grupo de produtos securitizados — um grande negócio dentro do banco de investimento — para um consórcio formado pela Apollo Global Management e pela Pimco. O

“Wall Street Journal” revelou que a venda estava próxima.

O Credit Suisse disse que as medidas visam canalizar mais de seus ativos e outros recursos para a gestão de patrimônio para os ricos do mundo, que continuará sendo seu principal negócio. Ele disse que sua base de custos deve cair cerca de US$ 2,5 bilhões dos níveis atuais para cerca de US$ 14,7 bilhões até 2025.

Cerca de US$ 1,5 bilhão das novas ações serão compradas pelo Saudi National Bank, disse o Credit Suisse, dando ao SNB uma participação de até 9,9%. Uma emissão de direitos para os acionistas existentes será realizada até novembro. O SNB disse que também pode investir no CS First Boston.

O Credit Suisse estimou o custo da reestruturação em cerca de US$ 2,9 bilhões nos próximos dois anos. O banco suíço está se reinventando depois que um colapso de um cliente em 2021 custou mais de US$ 5 bilhões e escândalos de reputação aumentaram suas contas legais.

A receita secou em alguns negócios importantes de financiamento e trading neste ano e, em julho, um novo presidente de conselho e equipe executiva disseram que uma mudança drástica era necessária.

Décadas atrás, o banco comprou as famosas empresas financeiras First Boston e Donaldson, Lufkin & Jenrette em uma onda de expansão fora da Suíça. Partes desses negócios prosperaram, mas os investidores, mais recentemente, atribuíram valor zero ao banco de investimento por causa de seus lucros voláteis e cobranças legais em andamento.

As mudanças de estratégia vieram junto com o quarto prejuízo trimestral consecutivo do Credit Suisse. O banco registrou perda líquida de cerca de US$ 4 bilhões no terceiro trimestre, em grande parte porque teve que reduzir o

valor dos ativos fiscais diferidos para refletir os planos estratégicos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo