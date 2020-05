Porto Alegre Banco de Alimentos da Ceasa entrega cestas básicas e hortifrútis para idosos em isolamento social

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







As irmãs Maria e Hilda Vieira Rodrigues estão entre os idosos do bairro Humaitá, em Porto Alegre, que receberam os alimentos Foto: Divulgação As irmãs Maria e Hilda Vieira Rodrigues estão entre os idosos do bairro Humaitá, em Porto Alegre, que receberam os alimentos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A equipe do Banco de Alimentos da Ceasa-RS (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul) distribuiu 23 cestas básicas e 23 sacolas com hortifrutigranjeiros para idosos em isolamento social em Porto Alegre.

Os beneficiados são cadastrados no programa Prato para Todos. A ação solidária, realizada na tarde de quarta-feira (27) em parceria com a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, foi criada para atender pessoas do grupo de risco que permanecem em suas casas durante a pandemia de coronavírus.

Segundo a coordenadora do Banco de Alimentos, Rosandrea Vargas, a cesta básica é composta de três quilos de arroz, dois quilos de feijão, um pacote de farinha de milho, um pacote de açúcar, um pacote de massa e óleo de soja. Cada sacola de hortifrútis contém tomate, pimentão, alface, chuchu, vagem, pepino, cenoura, repolho, rúcula, tempero verde, bergamota e mamão.

Loreci de Lurdes Chechi, as irmãs Dulce Helena e Elza Maria de Freitas e as irmãs Maria e Hilda Vieira Rodrigues, todas residentes no bairro Humaitá, perto da Arena do Grêmio, foram as primeiras a receber os kits. “Que bela surpresa, muito obrigada”, agradeceu Dulce Helena.

A distribuição gratuita de alimentos para famílias carentes é mensal e continuará ocorrendo nas casas dos beneficiários durante a pandemia.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre