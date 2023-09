Rio Grande do Sul Banco de Alimentos reforça ações de ajuda humanitária a vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

A Rede de Bancos de Alimentos e a Fundação Gaúcha do Bancos Sociais da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) estão mobilizadas para reforçar o auxílio a famílias afetadas pelo ciclone que devastou diversas cidades. As entidades já repassaram nesta semana à Defesa Civil mais de 10 toneladas de donativos, incluindo itens de vestuário.

Para dar continuidade a essa iniciativa solidária, é importante a colaboração da sociedade, com recursos e alimentos. Qualquer pessoa pode ajudar com dinheiro e donativos, em doealimentos.com.br. A entidade, sem fins lucrativos e que conta com o engajamento de voluntários e empresas parceiras, organiza e agiliza o envio a quem mais precisa.

Que acessa o site tem a opção de bancar o custo de uma ou mais cestas básicas já prontas, bem como montar o kit com os produtos que desejar – são três versões disponíveis. O pagamento é feito por cartão de crédito ou débito, boleto bancário e sistema pix. Confira, a seguir, como destinar valores para a campanha.

Pix



– Favorecido: Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Chave CNPJ 04.580.781/0001-91.

Transferência

– Banco do Brasil: agência 1889-9, conta-corrente nº 122.323-2.

– Banco Itaú: agência 1687, conta-corrente nº 29.898-2.

– Banco Santander: agência 1001, conta-corrente nº 13.000.284-4.

(Marcello Campos)

