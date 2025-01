Porto Alegre Banco de sangue do HPS de Porto Alegre busca apoio para reforçar estoques durante as férias

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Para suprir essa necessidade e manter os estoques, o banco de sangue do hospital conta com o apoio de grupos e instituições Foto: Clóvis Prates/HCPA (Foto: Clóvis Prates/HCPA) Foto: Clóvis Prates/HCPA

Durante o período de férias, as doações de sangue diminuem significativamente, mas o atendimento a pacientes de todo o Estado no HPS (Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre) não para. Para suprir essa necessidade e manter os estoques, o banco de sangue do hospital conta com o apoio de grupos e instituições que se mobilizam em prol dessa causa essencial.

Na última sexta-feira (03), o banco de sangue, em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira no Rio Grande do Sul, promoveu uma campanha especial no HPS. A ação reuniu voluntários dedicados a incentivar a doação de sangue e reforçar os estoques.

Aline Missel, coordenadora de educação em saúde da Cruz Vermelha RS, destaca a importância da mobilização. “Os estoques caem drasticamente nesta época do ano, e cada bolsa doada pode salvar até quatro vidas. Estamos trabalhando com nossos voluntários e parceiros para garantir que o atendimento aos pacientes não seja comprometido”, afirmou. O banco de sangue reforça o chamado para que mais pessoas se engajem nessa corrente de solidariedade, ajudando a salvar vidas por meio da doação.

Para doar e contribuir com o banco de sangue do HPS, é recomendável realizar agendamento prévio via WhatsApp pelo número (51) 3289-7658. O banco de sangue fica localizado no segundo andar do hospital, no Largo Teodoro Herzl, s/nº, no bairro Bom Fim, e pode atender entre 16 e 20 doadores por dia.

Horários de funcionamento:

Segundas, quartas e sextas-feiras: das 8h às 12h

Terças e quintas-feiras: das 13h às 17h

Condições para doar sangue:

Estar em boa condição de saúde

Pesar mais de 50 kg

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem apresentar autorização de um responsável)

Ter dormido ao menos seis horas nas últimas 24 horas

Respeitar o intervalo mínimo entre doações (dois meses para homens e três meses para mulheres)

Não apresentar evidência clínica ou laboratorial de doenças transmissíveis pelo sangue

Não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis

Apresentar documento oficial com foto

