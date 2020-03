Economia Banco do Brasil anuncia linhas de crédito com R$ 100 bilhões

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

O Banco do Brasil tem mais de cinco mil agências em todo o País. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Banco do Brasil anunciou que dispõe de R$ 100 bilhões para empréstimos a pessoas físicas, empresas e o agronegócio. Também há recursos para compra de suprimentos e outros investimentos na área de saúde, eficiência energética, infraestrutura e viária, educação e saneamento para prefeituras municipais e governos estaduais.

“Do total, R$ 24 bilhões são destinados a pessoas físicas, R$ 48 bilhões são para empresas, R$ 25 bilhões para o agronegócio e R$ 3 bilhões para administrações públicas municipais e estaduais. Os recursos irão reforçar as linhas de crédito já existentes, principalmente as voltadas para crédito pessoal e capital de giro”.

No caso dos Estados e municípios é necessário que tenham limite de crédito no Banco do Brasil e atendam as condições legais previstas pelo Tesouro Nacional.

O Banco do Brasil tem mais de cinco mil agências em todo o País. No ano passado, o banco teve R$ 17,8 bilhões de ganho real, lucro ajustado que contabiliza o lucro líquido do período e reservas.

