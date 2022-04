Brasil Banco Pan, controlado pelo BTG Pactual, sofre vazamento de dados

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Instituição informou que apura o número de clientes afetados. (Foto: Banco Pan/Divulgação)

O Banco Pan, que é controlado pelo BTG Pactual, confirmou que sofreu um vazamento de dados após relatos de clientes nas redes sociais, conforme nota. A instituição não revelou o número de usuários atingidos. No fim de dezembro, o Pan somava 17 milhões de clientes. Há, conforme o banco, uma apuração em curso junto às autoridades e aos órgãos responsáveis para mensurar o tamanho do impacto do vazamento.

De acordo com o Pan, foi detectada uma fragilidade na plataforma de um fornecedor de tecnologia, utilizada na central de atendimento a clientes do segmento de cartões. “Ativamos nossos protocolos de segurança, notificamos a empresa de software para imediata correção da vulnerabilidade e contratamos consultoria especializada independente para uma análise completa”, afirmou o banco, em nota.

O Pan disse ainda que, segundo a apuração em curso, já foi possível constatar que não houve comprometimento de conta corrente, indisponibilidade de sistema ou invasão à infraestrutura do banco.

Afirmou, porém, que, a partir da vulnerabilidade, foi permitida a cópia não autorizada de dados cadastrais, de limites disponíveis e saldo devedor de clientes. Não foram expostos dados completos de cartão, senhas ou qualquer dado que “incorra em risco financeiro direto” para o cliente, de acordo com a instituição.

“Reforçamos que a segurança das informações é nossa prioridade e todas as autoridades competentes foram notificadas”, concluiu o Pan.

Nubank

O Nubank foi eleito o melhor banco do Brasil pelo 4° ano consecutivo, de acordo com ranking elaborado pela revista Forbes.

O restante do pódio é ocupado por outros dois “novatos” no setor financeiro: Inter e C6 Bank, que mantiveram as posições do último ano.

Uma má notícia para os bancões, que sequer figuram no Top 5. O Itaú, por exemplo, está na 8° posição e o Santander, na 10°.

O Digio é um nome novo na lista, após tomar a 15° posição do Banrisul. Já o Sicredi — cooperativa de crédito — disparou do 7° ao 4° lugar em um ano. Veja a seguir o ranking:

1) Nubank;

2) Banco Inter;

3) C6 Bank;

4) Sicredi;

5) PagBank;

6) Neon;

7) Next;

8) Itaú;

9) Banco BMG;

10) Santander.

Alguns dos quesitos levados em consideração são: satisfação dos clientes, confiabilidade, digitalização, atendimento e assessoria financeira. Mais de 45 mil pessoas de 27 países foram ouvidas para compilar a lista.

