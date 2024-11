Notícias Banco público de Brasília gastou R$ 3,2 milhões em camarotes para políticos no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Da esq. para a dir.: o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB); o ex-prefeito de São Paulo, João Doria Jr.; o presidente do BRB, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa; e o empresário Paulo Octávio. (Foto: BRB / Reprodução).

O Banco de Brasília (BRB) gastou pelo menos R$ 3,2 milhões para comprar ingressos de camarotes para dirigentes do banco, empresários, clientes e políticos no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, realizado em São Paulo (SP) no último dia 03. O banco público, que pertence ao governo do Distrito Federal, comprou 110 ingressos.

Participaram do evento o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o ex-senador e empreiteiro Paulo Octávio, e políticos locais de Brasília, entre outros. Ao Estadão, o BRB disse que a ação teve por objetivo “fortalecer a marca, fomentar negócios e ampliar relacionamentos com clientes”.

O contrato de compra dos ingressos, ao qual o Estadão teve acesso, lista a aquisição de 70 ingressos para o “lounge exclusivo” F1 Paddock Club, ao preço de R$ 35,6 mil cada. O Paddock Club é uma área VIP, considerada a forma mais exclusiva de ver uma corrida da Fórmula 1, com uma visão privilegiada da pista. Além de música ao vivo e gastronomia requintada, o Paddock Club também dá acesso aos bastidores da corrida e a encontros para fotos com personalidades da F1.

Além desses, o BRB também comprou mais 40 ingressos para a áera VIP Interlagos Suites, ao custo de R$ 17,6 mil cada, totalizando R$ 706 mil reais. O banco público patrocina desde julho a equipe franco-britânica BWT Alpine, de propriedade da montadora francesa Renault. Desde 2022, o BRB também apoia o automobilista brasileiro Gabriel Bortoleto, que passará a correr pela equipe Sauber a partir do ano que vem. A Fórmula 1 não tinha um piloto brasileiro desde 2017.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) esteve no autódromo de Interlagos e tirou fotos com Ibaneis Rocha, mas não foi ao evento com ingressos do BRB. Ciro Nogueira foi convidado pela montadora Honda – ele é proprietário de uma rede de concessionárias da montadora. O senador postou foto com Ibaneis em suas redes sociais e chamou o governador do DF de “grande amigo (…) e futuro senador”.

Além do governador e da primeira-dama, também estiveram no evento os deputados distritais Robério Negreiros (PSD) e Eduardo Pedrosa (União Brasil). O presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese), Leonardo Ávila, também esteve no evento. O Estadão questionou o banco sobre quais outras pessoas estiveram na atividade, mas o banco não respondeu a respeito.

O bancário do BRB e diretor do Sindicato dos Bancários de Brasília Daniel de Oliveira fez uma representação ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TC-DF) para que apure possíveis irregularidades na aquisição dos ingressos. Ele pede que o banco explicite quais critérios foram usados para distribuir as entradas; e se houve distribuição dos ingressos a agentes públicos, o que poderia configurar “uso indevido de recursos públicos em benefício próprio”.

“A relevância e a gravidade dos fatos expostos justificam a presente denúncia, visto que o montante empregado e o possível beneficiamento de figuras públicas sugerem má gestão e falta de transparência na aplicação de recursos do BRB”, escreveu ele na representação.

Ações de expansão

O BRB informou que “ações de relacionamento” como a compra dos ingressos para a área VIP seguem a prática de outras instituições financeiras e ajudam na “expansão nacional” do banco. A instituição está “presente em 95% de todo o território nacional. Em 2019, o BRB tinha pouco mais de 680 mil clientes e presença regional. Hoje, são quase 8 milhões de clientes, R$ 53 bilhões em ativos totais, presença em vários segmentos e um banco moderno, completo e inovador”.

Segundo o BRB, ações como a compra dos ingressos têm impacto positivo na marca da instituição financeira que foi considerada uma das 100 mais valorizadas do País. “No caso do GP de São Paulo de F1, realizado no último dia 3, trata-se do maior evento automotor no País e foram convidados grandes clientes e empregados premiados em campanha de incentivo interna. O extrato completo do contrato foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 1º de novembro, dois dias antes da corrida”, disse a instituição, em nota.

