Geral Bancos e Correios abrem na Quarta-feira de Cinzas? Veja como ficam os serviços

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Os serviços de entrega dos Correios serão retomados nesta quarta-feira de cinzas, enquanto as agências estarão abertas a partir das 12h para atendimento ao público. (Foto: Agência Brasil)

Uma das épocas mais festivas do ano está chegando ao fim e, por isso, nesta Quarta-feira de Cinzas (14) alguns serviços e comércios já retomam os atendimentos ao público no País. De acordo com informações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias retomam os atendimentos presenciais, mas com horários reduzidos.

A resolução estipula que os bancos abram 12h (no horário de Brasília) e funcionem por três horas. No entanto, em estados com uma hora a menos que o horário de Brasília, as agências vão abrir 11h e seguir até 14h (como em Rondônia).

Além dos serviços presenciais nas agências, os bancos disponibilizam opções de atendimento online e por telefone aos clientes.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (quarta-feira, 14/02). Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Correios

Os serviços de entrega dos Correios serão retomados nesta quarta-feira de cinzas, enquanto as agências estarão abertas a partir das 12h (hora local) para atendimento ao público e vai seguir até 17h.

Ou seja, durante a tarde os rondonienses podem despachar encomendas, fazer pagamentos, e ainda retirar itens da caixa postal, por exemplo.

INSS

De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o atendimento será reiniciado nesta quarta-feira de cinzas, a partir das 14h, para os segurados que possuem agendamentos prévios.

Além disso, os interessados podem entrar em contato com o serviço de atendimento telefônico da Central 135 ou através do portal Meu INSS.

Nesta quarta-feira de cinzas, o serviço telefônico retornará ao seu horário habitual, das 7h às 22h (no horário de Brasília). As informações são do portal de notícias G1.

