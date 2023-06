Economia Bancos reduzem prazo entre fechamento e vencimento da fatura do cartão

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

Na prática o que altera é uma diminuição do período em que o cliente usa o cartão e só paga na fatura seguinte. (Foto: Agência Brasil)

Os bancos têm alterado a data de fechamento das faturas de cartão de crédito. A medida reduz o intervalo entre a chamada “melhor data de compra” e o dia do pagamento em si da conta.

Na prática, o que altera é uma diminuição do período em que o cliente usa o cartão e só paga na fatura seguinte.

Ao encurtar o prazo, as instituições emissoras do cartão conseguem aumentar o ganho com o chamado “float”, o rendimento que obtêm ao aplicar o dinheiro no intervalo entre receber o pagamento do cliente e repassar ao estabelecimento onde foi feita a compra.

O tema veio à tona após uma influenciadora reclamar na rede social LinkedIn que um banco privado reduziu o prazo entre o fechamento e o vencimento da sua fatura de dez para oito dias, sem uma comunicação adequada.

Outros bancos, também privados, adotaram estratégia semelhante.

O Itaú confirmou que fez uma alteração no período de fechamento da fatura de seus cartões, que passou a acontecer oito dias antes do vencimento.

“Trata-se de um movimento do mercado brasileiro. A alteração não impacta as datas de pagamento, que permanecem as mesmas. A mudança está em andamento e deve chegar a todos os clientes nos próximos meses”, disse o banco.

A instituição bancária, no entanto, reiterou seu compromisso com a transparência e disse que tem comunicado os clientes sobre a mudança com antecedência por meio de diversos canais, como e-mail, SMS, aplicativos e com aviso em todas as faturas.

“A melhor data de compra para o cliente também é atualizada com antecedência nos canais digitais, para que os clientes possam se programar.”

Já no Santander, há relatos de clientes que viram o prazo cair de dez para cinco dias.

O intervalo entre as duas datas chegou a 14 dias na última década. Entretanto, veio caindo e nos últimos anos a prática girava em torno de 10 dias. Logo, se o cliente fizesse a compra no dia seguinte ao fechamento da fatura, tinha até 40 dias para pagar de fato.

Os emissores dos cartões não eram obrigados a oferecer um prazo específico, mas havia um argumento operacional para que ele fosse de dez dias. As faturas eram impressas e enviadas pelos Correios, o que exigia um tempo hábil para que chegassem aos clientes a tempo do vencimento. Com a digitalização e a ascensão das fintechs, a conta agora chega por e-mail e, assim, o intervalo pode ser menor.

