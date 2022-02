Brasil Bancos terão até 12 dias úteis para pagar, via Pix, quem pedir nesse sistema pelo dinheiro “esquecido”

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2022

Se o banco não oferecer a possibilidade de receber os recursos por meio do PIX, o BC vai disponibilizar o e-mail e telefone da instituição para que seja feito o contato. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os brasileiros ou empresas com dinheiro “esquecido” em bancos vão receber os recursos devidos em até 12 dias úteis após a solicitação, caso a devolução seja feita via PIX, segundo o BC (Banco Central).

Para receber o valor pelo PIX, é necessário informar no SVR (Sistemas de Valores a Receber) umas das chaves cadastradas e alguns dados pessoais caso o banco precise entrar em contato.

Se o banco não oferecer a possibilidade de receber os recursos por meio do PIX, o BC vai disponibilizar o e-mail e telefone da instituição para que seja feito o contato e o banco possa fazer o pagamento ao cliente.

Os pedidos de devolução poderão ser feitos a partir do dia 7 de março, dependendo da data de nascimento do cliente.

Ao fazer esta primeira consulta, o cliente do banco recebe uma data e período para consultar os valores e solicitar o resgate do saldo existente. As datas são agendadas de acordo com o ano de nascimento da pessoa ou da criação da empresa.

Como consultar

1) Acesse o site https://valoresareceber.bcb.gov.br/;

2) Segundo o Banco Central, os clientes precisam do CPF, no caso das pessoas físicas, e do CNPJ, no caso das empresas, para consultar a existência de recursos para saque;

3) A página vai informar uma data para consultar os valores e solicitar o saque – anote esta data;

4) Na data informada, retorne à página https://valoresareceber.bcb.gov.br/;

5) Use seu login gov.br para acessar o sistema;

6) Após o acesso, consulte o valor e solicite a transferência.

Novo lote

Quem não encontrar valores a receber nesta etapa poderá ter recursos nas próximas fases.

Em 2 de maio, as consultas a uma nova fase serão abertas. É a essa segunda etapa que se refere a mensagem que aparece para muitos clientes que acessam o sistema.

O BC estima em R$ 8 bilhões o valor total a ser devolvido aos clientes em 2022.

