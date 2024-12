Economia Bancos terão horário de atendimento ao público reduzido nesta véspera de Natal das 9h às 11h; na véspera do Ano Novo não haverá expediente e as compensações bancárias não serão efetivadas

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Somente o Pix, sistema que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As festas de final de ano vão alterar o expediente bancário nestas duas semanas. Neste 24 de dezembro, véspera de Natal, os bancos terão o horário de atendimento ao público reduzido, das 9h às 11h, horário de Brasília. Já na véspera do Ano Novo, dia 31, não haverá expediente e as compensações bancárias não serão efetivadas, incluindo a TED.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), somente o Pix, sistema que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

No dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, feriados nacionais, não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público. As compensações bancárias também não serão efetivadas nessas datas.

Nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro as agências funcionam normalmente, bem como a partir do dia 2 de janeiro.

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) com vencimento nos dias em que não há compensação bancária – 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro – poderão ser pagas, sem acréscimo, no dia útil seguinte. Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam no feriado ou nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

“Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, informou a Febraban.

Antecipar pagamentos

Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a entidade sugere antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, canais digitais, como sites e aplicativos, ou pelo atendimento telefônico dos bancos.

Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) não considera dias úteis, para fins de operações bancárias, os sábados, domingos e feriados de âmbito nacional e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais.

“Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura aos clientes, que podem usar as áreas de autoatendimento nas agências disponíveis, e os canais digitais (celulares e computadores) dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas, e demais serviços”, destacou a Febraban.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/bancos-terao-horario-de-atendimento-ao-publico-reduzido-nesta-vespera-de-natal-das-9h-as-11h-na-vespera-do-ano-novo-nao-havera-expediente-e-as-compensacoes-bancarias-nao-serao-efetivadas/

Bancos terão horário de atendimento ao público reduzido nesta véspera de Natal das 9h às 11h; na véspera do Ano Novo não haverá expediente e as compensações bancárias não serão efetivadas

2024-12-23