Colunistas Band pretende levar marca “Bora” para todo País

Por Flávio Ricco | 2 de abril de 2020

No dia 4 de maio, a Globo estreia em Portugal a novela “Bom Sucesso”, sucesso recente das 19h, protagonizada por Antonio Fagundes e Grazi Massafera. (Foto: Divulgação)

A Bandeirantes planeja levar a marca “Bora”, do seu jornalismo, para todas as emissoras da rede.

Aliás, um trabalho que já foi iniciado, mas que será retomado e concluído no segundo semestre ou imediatamente após a crise do coronavírus.

Hoje, já existem o “Bora PR”, “Bora Nordeste”, “Bora Minas”, além de São Paulo, com Joel Datena e Laura Ferreira, que foi o primeiro de todos.

“Band Notícias” e “Notícias da Redação” também serão alvos de cuidados, assim como existem outros investimentos projetados para o jornalismo, desfalcado, em alguns dos seus setores, durante o processo de implantação da CNN Brasil.

O Grupo Band trabalha com planos para dar uma resposta ao público e ao mercado, e não apenas no seu canal aberto.

O BandNews TV, canal de notícias, já possui um plano de revigoramento, tocado pelo diretor Marcelo D’Angelo, e que inclui um novo formato para o “Jornal BandNews”, além de outras iniciativas para a programação.

TV Tudo

Lado bom

Devem ser reconhecidas e louvadas as iniciativas da Band em relação ao jornalismo.

Esta, como o esporte, sempre foi uma das suas marcas, mas que foi colocada um pouquinho de lado nos últimos tempos.

Mas tem o outro

Num momento como o de agora, com tamanho desencontro de informações, há uma insegurança instalada nos mais diferentes setores da Band.

As medidas tomadas nas emissoras de rádio, com a suspensão de alguns contratos de trabalho, foram muito mal recebidas internamente.

Freud explica?

Chama atenção como, na televisão ou até mesmo fora dela, em outros tantos e diferentes setores, todo e qualquer sucesso provoca reações que irritam certas pessoas.

Há, por parte de alguns, um inconformismo meio maluco. Incontrolável.

Doideira

O “BBB20”, na eliminação de terça-feira, ultrapassou a casa de 1,5 bilhão de votos, total que chama atenção de todos.

E assim como dos tantos países que produzem o “Big Brother”. Marca para repercutir no mundo inteiro.

Porém…

Também teve quem não acreditou ser possível chegar a de tal número.

Que houve enganação, manipulação. Nada a ver. O sistema de mecanismos de segurança muito seguros e pessoal trabalhando dobrado desde a noite de domingo. Bobagem levantar suspeita.

App

O canal infantil TV Rá Tim Bum lança nesta sexta-feira, dia 3, o aplicativo TV Rá Tim Bum Play. Diversos conteúdos estarão disponíveis para a criançada e para os adultos que desejam relembrar os desenhos que marcaram época, como “Cocoricó”.

O serviço será gratuito no primeiro mês.

Documentário

O Discovery vai apresentar na próxima quarta-feira, às 22h, o documentário com uma hora de duração, “Pandemia: Covid-19”. Este trabalho ganhará uma reprise no sábado, dia 11, às 23h40, e poderá ainda ser conferido no site do canal.

E mais: a TV Cultura também exibirá esse documentário, no dia 11, às 22h.

Internacional

No dia 4 de maio, faixa das 20h30, a Globo estreia em Portugal a novela “Bom Sucesso”, sucesso recente das 19h, protagonizada por Antonio Fagundes e Grazi Massafera.

Vai substituir “A Vida da Gente”, da Lícia Manzo.

Férias forçadas

A partir da próxima semana, a maior parte da equipe do “Domingão” vai entrar em férias na Globo.

Ficarão apenas alguns profissionais, o suficiente para manter o programa no ar.

C´est fini

“Malhação: Toda Forma de Amar” está em seus capítulos finais na Globo e batendo recordes semanais de audiência. Nas últimas duas, a temporada fez seus melhores índices, com 21 pontos em São Paulo e 25 no Rio.

Até o momento, a média geral da novela é de 18 pontos em São Paulo e 21 pontos no Rio, superando os números da temporada anterior, mesmo tendo seu fim antecipado por conta da expansão do Covid-19.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas