Bruno Laux Bandeira dos EUA na Avenida Paulista vira peça-chave na disputa de narrativas entre governo e oposição

Por Bruno Laux | 9 de setembro de 2025

(Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Patriotismo em foco

O “bandeirão” dos Estados Unidos levado à Avenida Paulista na manifestação bolsonarista do foi motivo de comentários bem-humorados entre ministros presentes na reunião conduzida nesta -feira, em Brasília, pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Na avaliação dos líderes ministeriais, a exibição do símbolo norte-americano pelos apoiadores de Jair Bolsonaro gerou reflexos positivos para a estratégia do governo Lula em torno da narrativa sobre patriotismo e soberania.

Símbolo desautorizado

À frente da organização do ato de na Avenida Paulista, o pastor Silas Malafaia declarou ficado “indignado” com a bandeira norte-americana levada à manifestação bolsonarista. O líder religioso, que afirma ser contra a presença do símbolo estadunidense, explica que não pode impedir que os manifestantes o levem, mas que, em uma próxima ocasião, deve ficar atento para que o adereço não “desvie o foco”.



Pontes ministeriais

Durante a reunião com ministros do Centrão nesta -feira, Gleisi Hoffmann cobrou articulação da Esplanada junto às lideranças partidárias na Câmara e no Senado para evitar o avanço do PL da Anistia. A ministra das Relações Institucionais também solicitou empenho das chefias ministeriais para garantir a tramitação de temas prioritários do Planalto, com destaque para o projeto que amplia a faixa de isenção do IR para quem ganha até R$5 mil.

Compromisso parlamentar

Em publicação no X, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou nesta -feira que a Casa segue comprometida em votar o projeto de ampliação da isenção do IR. O chefe parlamentar afirma que há um entendimento geral entre os deputados de que a matéria representa “uma prioridade para o Brasil e para os brasileiros”.

Vigília pré-julgamento

Um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro reuniu-se nesta -feira em vigília no entorno do condomínio onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar, em Brasília. A mobilização, realizada às vésperas da retomada do julgamento do núcleo 1 da trama golpista no STF, foi marcada por faixas e orações em favor do ex-mandatário.

Visto renovado

Contrariando incertezas geradas pela tensão política entre Brasil e Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve o visto renovado pelo país norte-americano. Confirmada nesta -feira, a revalidação do documento era aguardada diante da expectativa de participação do líder ministerial na Semana do Clima de Nova York e do encontro anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em Washington.



Fala arriscada

A subida de tom do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante o ato de na Avenida Paulista pegou de surpresa lideranças do Centrão. Parlamentares do grupo que apoiam a ideia de sua candidatura ao Planalto em 2026 avaliam que o líder estadual se excedeu nas falas direcionadas à Corte, o que pode prejudicar sua aproximação com o eleitorado mais moderado.



Acessibilidade na balada

O projeto do deputado Duda Ramos (MDB-RR) que assegura a acessibilidade de pessoas com deficiência em casas noturnas e locais destinados à realização de eventos sociais aguarda apreciação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A matéria prevê a reserva de espaços livres e assentos para a população PcD nos locais, de forma proporcional à capacidade de lotação das edificações.

Incentivo ao voluntariado

A Comissão de Direitos Humanos do Senado vota nesta -feira a proposta da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) que prevê incentivos ao voluntariado de jovens no Brasil. A parlamentar propõe o fomento de projetos e iniciativas que estimulem a oferta deste tipo de atividade, além de integrar e publicar dados, estatísticas e informações sobre oportunidades do meio.



Estatais e esportes

O patrocínio de empresas públicas e sociedades de economia mista ao setor esportivo será tema de debate nesta -feira, na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. O encontro discutirá o papel estratégico das estatais no desenvolvimento de atividades olímpicas, paralímpicas e de base, além de mecanismos de transparência na concessão de patrocínios e os critérios que condicionam esse apoio.



Prevenção de negligência

A Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei que responsabiliza instituições financeiras por negligência, omissão ou participação em operações financeiras associadas a jogos de azar ilegais ou organizações criminosas. Autor do texto, o deputado Kim Kataguiri (União-SP) avalia que a medida deve incentivar as instituições a adotar mecanismos eficazes de identificação, denúncia e mitigação de riscos dessas operações.

Ensino itinerante

Municípios interessados em receber o Programa Carretas do Saber têm até o dia para se inscrever na seleção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do RS. A iniciativa leva às cidades contempladas carretas equipadas com salas de aula, laboratórios, oficinas e recursos audiovisuais para a oferta de cursos gratuitos na área industrial.



Detectores de avanço

A prefeitura de Porto Alegre lançou nesta -feira o edital para a instalação de detectores de avanço de sinal em 15 cruzamentos da Capital. O diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, explica que a adoção dos equipamentos visa reunir dados de mobilidade para subsidiar decisões técnicas sobre a gestão da cidade e estimular a conscientização e o respeito às regras de trânsito.

Equoterapia na Capital

Entrou em tramitação na Câmara Municipal o projeto do vereador Gilvani o Gringo (Republicanos) que cria o Programa EquoteraPOA, voltado à reabilitação de pessoas com deficiência por meio da equoterapia. A proposta prevê o uso terapêutico multidisciplinar de cavalos e animais resgatados para o desenvolvimento físico, emocional e social dos cidadãos atendidos.



Veto mantido

Os vereadores de Porto Alegre decidiram nesta -feira manter o veto parcial do prefeito Sebastião Melo ao projeto que criou o Programa RecuperaPOA 2025. A emenda vetada, de autoria do vereador José Freitas (Republicanos), previa que empresas com débitos pudessem quitá-los prestando serviços à rede pública de saúde, proposta considerada de difícil aplicação e fora do escopo fiscal do programa pela Prefeitura.

Bruno Laux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

