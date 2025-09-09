Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Bruno Laux Bandeira dos EUA na Avenida Paulista vira peça-chave na disputa de narrativas entre governo e oposição

Por Bruno Laux | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

(Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Patriotismo em foco

O “bandeirão” dos Estados Unidos levado à Avenida Paulista na manifestação bolsonarista do 7 de Setembro foi motivo de comentários bem-humorados entre ministros presentes na reunião conduzida nesta segunda-feira, em Brasília, pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Na avaliação dos líderes ministeriais, a exibição do símbolo norte-americano pelos apoiadores de Jair Bolsonaro gerou reflexos positivos para a estratégia do governo Lula em torno da narrativa sobre patriotismo e soberania.

Símbolo desautorizado

À frente da organização do ato de 7 de Setembro na Avenida Paulista, o pastor Silas Malafaia declarou ter ficado “indignado” com a bandeira norte-americana levada à manifestação bolsonarista. O líder religioso, que afirma ser contra a presença do símbolo estadunidense, explica que não pode impedir que os manifestantes o levem, mas que, em uma próxima ocasião, deve ficar atento para que o adereço não “desvie o foco”.

Pontes ministeriais

Durante a reunião com ministros do Centrão nesta segunda-feira, Gleisi Hoffmann cobrou articulação da Esplanada junto às lideranças partidárias na Câmara e no Senado para evitar o avanço do PL da Anistia. A ministra das Relações Institucionais também solicitou empenho das chefias ministeriais para garantir a tramitação de temas prioritários do Planalto, com destaque para o projeto que amplia a faixa de isenção do IR para quem ganha até R$5 mil. 

Compromisso parlamentar

Em publicação no X, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou nesta segunda-feira que a Casa segue comprometida em votar o projeto de ampliação da isenção do IR. O chefe parlamentar afirma que há um entendimento geral entre os deputados de que a matéria representa “uma prioridade para o Brasil e para os brasileiros”.

Vigília pré-julgamento

Um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro reuniu-se nesta segunda-feira em vigília no entorno do condomínio onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar, em Brasília. A mobilização, realizada às vésperas da retomada do julgamento do núcleo 1 da trama golpista no STF, foi marcada por faixas e orações em favor do ex-mandatário. 

Visto renovado

Contrariando incertezas geradas pela tensão política entre Brasil e Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve o visto renovado pelo país norte-americano. Confirmada nesta segunda-feira, a revalidação do documento era aguardada diante da expectativa de participação do líder ministerial na Semana do Clima de Nova York e do encontro anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em Washington. 

Fala arriscada

A subida de tom do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante o ato de 7 de Setembro na Avenida Paulista pegou de surpresa lideranças do Centrão. Parlamentares do grupo que apoiam a ideia de sua candidatura ao Planalto em 2026 avaliam que o líder estadual se excedeu nas falas direcionadas à Corte, o que pode prejudicar sua aproximação com o eleitorado mais moderado.

Acessibilidade na balada

O projeto do deputado Duda Ramos (MDB-RR) que assegura a acessibilidade de pessoas com deficiência em casas noturnas e locais destinados à realização de eventos sociais aguarda apreciação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A matéria prevê a reserva de espaços livres e assentos para a população PcD nos locais, de forma proporcional à capacidade de lotação das edificações.

Incentivo ao voluntariado

A Comissão de Direitos Humanos do Senado vota nesta quarta-feira a proposta da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) que prevê incentivos ao voluntariado de jovens no Brasil. A parlamentar propõe o fomento de projetos e iniciativas que estimulem a oferta deste tipo de atividade, além de integrar e publicar dados, estatísticas e informações sobre oportunidades do meio.

Estatais e esportes

O patrocínio de empresas públicas e sociedades de economia mista ao setor esportivo será tema de debate nesta quarta-feira, na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. O encontro discutirá o papel estratégico das estatais no desenvolvimento de atividades olímpicas, paralímpicas e de base, além de mecanismos de transparência na concessão de patrocínios e os critérios que condicionam esse apoio.

Prevenção de negligência

A Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei que responsabiliza instituições financeiras por negligência, omissão ou participação em operações financeiras associadas a jogos de azar ilegais ou organizações criminosas. Autor do texto, o deputado Kim Kataguiri (União-SP) avalia que a medida deve incentivar as instituições a adotar mecanismos eficazes de identificação, denúncia e mitigação de riscos dessas operações.

Ensino itinerante

Municípios interessados em receber o Programa Carretas do Saber têm até o dia 26 de setembro para se inscrever na seleção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do RS. A iniciativa leva às cidades contempladas carretas equipadas com salas de aula, laboratórios, oficinas e recursos audiovisuais para a oferta de cursos gratuitos na área industrial.

Detectores de avanço

A prefeitura de Porto Alegre lançou nesta segunda-feira o edital para a instalação de detectores de avanço de sinal em 15 cruzamentos da Capital. O diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, explica que a adoção dos equipamentos visa reunir dados de mobilidade para subsidiar decisões técnicas sobre a gestão da cidade e estimular a conscientização e o respeito às regras de trânsito.

Equoterapia na Capital

Entrou em tramitação na Câmara Municipal o projeto do vereador Gilvani o Gringo (Republicanos) que cria o Programa EquoteraPOA, voltado à reabilitação de pessoas com deficiência por meio da equoterapia. A proposta prevê o uso terapêutico multidisciplinar de cavalos e animais resgatados para o desenvolvimento físico, emocional e social dos cidadãos atendidos.

Veto mantido

Os vereadores de Porto Alegre decidiram nesta segunda-feira manter o veto parcial do prefeito Sebastião Melo ao projeto que criou o Programa RecuperaPOA 2025. A emenda vetada, de autoria do vereador José Freitas (Republicanos), previa que empresas com débitos pudessem quitá-los prestando serviços à rede pública de saúde, proposta considerada de difícil aplicação e fora do escopo fiscal do programa pela Prefeitura.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Bruno Laux

Setor público já gastou R$ 3,5 trilhões, este ano
https://www.osul.com.br/bandeira-dos-eua-na-avenida-paulista-vira-peca-chave-na-disputa-de-narrativas-entre-governo-e-oposicao/ Bandeira dos EUA na Avenida Paulista vira peça-chave na disputa de narrativas entre governo e oposição 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira
Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros
Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Futebol Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar o time na altitude
Futebol Bolívia x Brasil: onde assistir ao último jogo da Seleção nas Eliminatórias
Rio Grande do Sul Nota Fiscal Gaúcha atinge a marca de 4,2 milhões de participantes
Porto Alegre Mutirão de limpeza recolhe 40 toneladas de resíduos na Zona Norte de Porto Alegre
Pode te interessar

Bruno Laux Em Brasília, Sebastião Melo busca solução para impasse sobre a concessão do Gasômetro

Bruno Laux CPI das Concessionárias ouve consumidores da Região Metropolitana sobre qualidade dos serviços de energia elétrica

Bruno Laux Gleisi Hoffmann reúne ministros para realinhar rota do Planalto no Congresso

Bruno Laux Comissão do Senado avalia potencial estratégico das terras raras brasileiras