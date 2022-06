Geral Bandidos roubam carro de luxo em arrastão na fila de McDonald’s no Rio

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

Clientes aguardavam na fila do drive-thru da lanchonete na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando foram surpreendidos. (Foto: Reprodução)

Oito criminosos armados, pelo menos três deles munidos de fuzis, fizeram um arrastão, no início da madrugada desta segunda-feira (6), em uma lanchonete na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os bandidos levaram uma BMW 320, além de celulares, carteiras, relógios e outros pertences de pelo menos seis clientes que aguardavam na fila do drive-thru do McDonald’s da Avenida José Silva de Azevedo Neto.

De acordo com as investigações da polícia, eles teriam desembarcado de veículos no estacionamento de uma farmácia, vizinha ao estabelecimento, e abordado as vítimas a pé.

Senha do celular

Segundo o depoimento prestado por uma das vítimas na 16ª DP (Barra da Tijuca), ele estava com a namorada na fila quando cinco ou seis dos bandidos vieram em sua direção e gritaram: “Perdeu! Desbloqueia o celular! Não corre não!” e exigiram que ele colocasse a senha em seu aparelho Iphone 12 pro, o que foi prontamente atendido. O mesmo pedido foi feito à moça. Em seguida, eles colocaram as mãos em seus bolsos e subtraíram carteiras, cartões bancários, relógios entre outros objetos pessoais.

Uso de máscara

O casal então desembarcou da BMW, ocupada por pelo menos cinco criminosos, que fugiram em direção ao Barra Shopping. Simultaneamente ao roubo do veículo, foram roubados também pertences de outros clientes da lanchonete. Na delegacia, as vítimas relataram que os bandidos estavam de máscaras.

Diligências e análise

Ao jornal O Globo, o delegado Leandro Gontijo, titular da 16ª DP, informou que agentes da distrital, além de colher os depoimentos das vítimas, realizaram diligências para identificar e prender os criminosos, como análise de câmeras de segurança.

Policiamento reforçado

Na manhã desta segunda-feira, uma viatura do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) reforçava o policiamento na região. Há cerca de dois meses, uma médica com o filho de 4 anos sofreram um sequestro-relâmpago no mesmo local. Na ocasião, as vítimas foram levadas no carro da família por criminosos armados até a Cidade de Deus, também na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde ficaram por cerca de 35 minutos. Os bandidos foram presos por policiais da 16ª DP dias depois. As informações são do jornal O Globo.

