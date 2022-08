Saúde Banho gelado auxilia metabolismo e melhora circulação, diz a ciência

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Banho gelado pode ajudar a aliviar a dor muscular ou de inflamações, como pancadas, e até auxiliar no tratamento a depressão, por exemplo. (Foto: Reprodução)

A temperatura da água do banho pode ter diferentes benefícios para a saúde, dependendo se está mais quente ou gelada. O banho gelado, apesar de ser desconfortável para muitas pessoas, é uma excelente forma de, logo após acordar, combater o cansaço e deixar a pessoa mais disposta para realizar as atividades do dia a dia. Além disso, pode ajudar a aliviar a dor muscular ou de inflamações, como pancadas, e até auxiliar no tratamento a depressão, por exemplo.

Benefícios do banho gelado

1. Estimular o sistema imunológico

O banho gelado pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, por estimular a produção de glóbulos brancos, que são células de defesa, aumentando a proteção do corpo contra doenças como a gripe ou o resfriado, por exemplo.

Um estudo científico realizado na Holanda mostrou que pessoas que tomaram banho gelado de manhã tiveram menos sintomas graves de gripe do que as pessoas que tomaram banho normalmente, além de se sentirem mais energizadas, o que também ajuda a se recuperar da doença de forma mais fácil.

2. Aumentar a disposição e o estado de alerta

O banho gelado aumenta a disposição, o estado de alerta e a sensação de bem estar porque melhora a circulação sanguínea, aumentando a demanda de oxigênio do corpo, o que acaba por diminuir o cansaço. Dessa forma, tomar um banho gelado assim que acordar pode ajudar a ter mais motivação para realizar as tarefas diárias.

3. Melhorar a circulação sanguínea

O banho gelado ajuda a melhorar a circulação porque, quando a água fria entra em contato com a pele, faz com que os vasos sanguíneos da superfície do corpo se contraiam, o que leva a um aumento da circulação sanguínea dentro do corpo na tentativa de manter a temperatura corporal.

Além de fazer com que a circulação sanguínea seja mais eficiente, o banho gelado diminui a produção de substâncias inflamatórias e ajuda a prevenir de doenças cardiovasculares, como a pressão alta, por exemplo.

No entanto, caso exista histórico familiar de doenças cardiovasculares ou seja portador de alguma alteração no coração, é importante ir ao cardiologista regularmente e fazer o tratamento conforme a orientação, uma vez que o banho gelado não substitui o tratamento indicado pelo médico.

4. Ajudar no tratamento da depressão

Alguns estudos demonstram que tomar banho gelado pode ajudar no tratamento da depressão, isso porque a água fria ativa os receptores de frio presentes na pele, enviando vários sinais elétricos para o cérebro, resultando no aumento da concentração de endorfina, que é um neurotransmissor que garante a sensação de bem estar.

Apesar disso, mais estudos precisam ser realizados para que seja, de fato, comprovado este efeito. Além disso, é importante que a pessoa com depressão continue seguindo o tratamento indicado pelo psiquiatra, pois o banho gelado não substitui o tratamento indicado pelo médico.

5. Diminuir dores musculares

O banho gelado promove a contração dos vasos sanguíneos, diminuindo as dores musculares e ajudando na recuperação do músculo após atividade física intensa. Alguns estudos realizados demonstraram que o banho gelado é capaz de diminuir os sintomas de inflamação e evitar a fadiga muscular.

Além disso, o fato de haver contração dos vasos, ajuda a diminuir qualquer inchaço que a pessoa apresente e que cause dor. Apesar disso, apenas o banho gelado não é suficiente para tratar dores musculares ou inchaços, sendo importante que a pessoa siga o tratamento indicado pelo médico.

6. Acelerar o metabolismo

Tomar banho gelado pode ajudar a acelerar o metabolismo porque, quando o corpo entra em contato com a água gelada, o corpo gasta mais energia para se manter aquecido, o que aumenta a queima de calorias.

Além disso, o banho gelado estimula a produção de gordura marrom, um tipo específico de tecido adiposo, que gera energia ao queimar calorias, o que pode ajudar ainda mais pessoas que desejam perder peso.

7. Cuidar da saúde da pele

O banho gelado ajuda a manter a saúde da pele, isto porque não retira a oleosidade natural e não resseca a pele como é mais comum de acontecer com o banho quente, além de fechar temporariamente os poros, o que reduz a entrada de poluição na pele, e melhorar a firmeza da pele.

Além disso, a água fria promove a contração dos vasos sanguíneos da pele, e combate a vermelhidão e a coceira, o que pode ser útil para aliviar problemas de pele que causam coceira, vermelhidão ou inchaço, como urticária ou eczema, por exemplo.

8. Evitar o ressecamento do cabelo

Tomar banho gelado, lavando o cabelo na água fria, ajuda a reter a oleosidade natural do cabelo, a fechar os poros e a selar as cutículas dos fios, deixando o cabelo mais macio, suave e hidratado. Além disso, com os poros dos fios fechados, o cabelo fica menos exposto aos efeitos prejudiciais da poluição e suor, que podem ressecar os fios.

No entanto, lavar o cabelo com água fria pode ser desconfortável para algumas pessoas, e nesses casos, deve-se dar preferência por lavar o cabelo com água morna, mas nunca quente, pois a água quente desidrata os fios e pode piorar o ressecamento do cabelo.

