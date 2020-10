Rio Grande do Sul Banrisul lança programa de aceleração de startups para fomentar inovação na área financeira

Governador Leite participou do lançamento, realizado por videoconferência. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Governador Leite participou do lançamento, realizado por videoconferência. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O Banrisul lançou o hub de inovação BanriTech nesta quarta-feira (21), com a apresentação dos quatro pilares do programa BanriHub: Hub.Space, Hub.Startup, Hub.Venture e Hub.Education. No mesmo evento, foi anunciado acordo entre o banco e o Tecnopuc para a prestação de serviços de capacitação e consultoria técnica especializada para o desenvolvimento do Programa de Aceleração de Startups.

A cerimônia de lançamento ocorreu em entrevista coletiva de imprensa virtual, que contou com a presença do governador Eduardo Leite. “Vivemos um tempo de mudanças na maneira como as pessoas se relacionam, consomem, fazem transações econômicas. A regra do jogo é a permanente mudança. Temos de revisar processos e a forma como estabelecemos relações. Não podemos perder as oportunidades que surgem nesses processos de inovação e transformação. Estamos firmes no propósito de voltarmos a ser referência, como já fomos ao longo da nossa história: pioneiros, empreendedores, inovadores e transformadores da realidade. Nosso governo dá essa orientação a todas as estruturas para que estejam inseridos nesse novo conceito, abertos à inovação, e o Banrisul se insere nesse propósito se estabelecendo a partir do BanriTech”, disse Leite.

Secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luís Lamb também participou da cerimônia. “Iniciativas como o BanriTech fomentam o desenvolvimento da nova economia. O Estado e o Banrisul evidenciam que a inovação está no centro das suas estratégias de desenvolvimento. Temos certeza que este é um passo muito importante. Serão geradas aqui muitas ações em prol da inovação”, afirmou. Ainda de acordo com Lamb, o projeto fortalece o ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul ao envolver a quádrupla hélice.

Pilares

Hub.Space: será um espaço colaborativo, com previsão de inauguração para o início de 2021, localizado no Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, no Centro Histórico de Porto Alegre. Em formato de coworking, abrigará startups selecionadas, destinado à promoção de novas ideias, pesquisa, experimentação e cocriação.

Hub.Startup: promoverá a inovação aberta por meio da cooperação, colaboração e cocriação entre startups, aceleradoras, universidades, centros de pesquisa e parceiros. O programa de aceleração de startups será conduzido pelo Banrisul em parceria com o Tecnopuc, um dos maiores parques tecnológicos da América Latina e com significativa expertise em negócios com empresas inovadoras. O edital terá a previsão, inicialmente, de 30 vagas para startups fintechs, com foco em pilares estratégicos, como integração de sistemas, modelagem de agronegócio e de crédito, entre outros.

Hub.Venture: irá estimular ações que buscam agregar valor e potencializar resultados de startups parceiras por meio de fundos de investimento e/ou mentoria. O Banrisul já aprovou aporte de até R$ 20 milhões no Fundo de Coinvestimento Anjo para startups inovadoras, o FIP Anjo do BNDES, com recursos voltados a iniciativas no Rio Grande do Sul.

Hub.Education: promoverá ações voltadas à cultura de inovação, capacitações, qualificação de processos, produtos e serviços para a geração de novos negócios e que apoiem os objetivos estratégicos do Banrisul, além de agregar valor ao ecossistema de inovação e ao empreendedorismo no Estado. Também irá auxiliar na conexão de mentores internos do Banrisul com as empresas incubadas, incentivando a inovação dentro do banco e, em contrapartida, compartilhando conhecimento sobre áreas temáticas com as startups, o que contribuirá na aceleração dos seus negócios.

Desenvolvimento de fintechs

Conforme o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, a iniciativa consiste em oferecer um ambiente com atmosfera de inovação e direcionado ao empreendedorismo, com o intuito de inspirar profissionais que buscam uma jornada de aprendizado, colaboração, criatividade, engajamento e transformação digital para acelerar projetos por meio da metodologia ágil e foco na jornada do cliente. “Nesse espaço, serão incubadas empresas nascentes de base tecnológica com alto potencial de crescimento, as startups, propiciando conexões com universidades, parques tecnológicos, aceleradoras e potenciais investidores”, destacou.

Para o reitor da PUCRS, Evilázio Teixeira, também presente ao evento on-line, “este é um projeto que fortalece o ecossistema empreendedor da Universidade e proporcionará novas conexões e oportunidades de desenvolvimento aos alunos empreendedores e de startups já constituídas no Tecnopuc, agregando uma nova forma de desenvolver negócios inovadores baseados em tecnologia e conhecimento junto a um dos principais bancos do país”.

Segundo o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS, Jorge Audy, “o BanriTech envolve uma parceria entre o Banrisul e o Tecnopuc, indo além de fomentar novos negócios, possibilitando também mudança de mindset das equipes de nossas instituições, gerando novas oportunidades de capacitação e desenvolvimento de startups no ecossistema gaúcho de inovação, em especial na área das fintechs”.

