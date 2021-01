Rio Grande do Sul Banrisul oferece crédito consignado aos beneficiários INSS pelo app

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Contratação de crédito consignado aos aposentados e pensionistas do INSS pode ser feita pelo aplicativo Banrisul Digital e pelo Home Banking. Foto: Reprodução Contratação de crédito consignado aos aposentados e pensionistas do INSS pode ser feita pelo aplicativo Banrisul Digital e pelo Home Banking. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Banrisul está disponibilizando a contratação de crédito consignado aos aposentados e pensionistas do INSS pelo aplicativo Banrisul Digital e pelo Home Banking. A funcionalidade, que pode ser acessada no menu Empréstimos » Crédito Consignado, também está sendo oferecida para 80 convênios de crédito consignado municipais e estaduais.

De acordo com o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, a exigência de soluções adaptadas ao distanciamento social acelerou a digitalização do Banco. “Acompanhando a necessidade de nossos clientes, implementamos novas ferramentas em nossos canais digitais em um ritmo muito veloz, oferecendo aos correntistas comodidade e segurança na realização de suas transações financeiras”, destaca.

A lista dos convênios estaduais que podem realizar a contratação de crédito consignado pelo app e Home Banking inclui Sefaz RS, Tribunal de Contas, Procergs, Badesul, Uergs, Poder Judiciário, Ministério Público, entre outros. A relação completa pode ser consultada no site do Banrisul (www.banrisul.com.br): Página Inicial » Áreas Temáticas » Servidor Público » Estadual » Crédito » Crédito Consignado » Crédito Pessoal. Entre os municípios conveniados estão Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Balneário Camboriú e Bento Gonçalves. Todos os convênios municipais também estão listados no site do Banco, em Página Inicial » Áreas Temáticas » Servidor Público » Municipal » Crédito » Crédito Consignado » Crédito Pessoal.

