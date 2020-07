Magazine Bar Refaeli, top model israelense que ficou famosa por namorar Leonardo DiCaprio, é condenada por sonegação de impostos

20 de julho de 2020

Modelo terá de pagar multa de R$ 3,9 milhões e prestar nove meses de serviço comunitário. (Foto: Reprodução/Instagram)

Bar Refaeli, top model que ficou famosa por namorar Leonardo DiCaprio, foi condenada por sonegação de impostos em seu país natal, Israel. Um tribunal de Tel Aviv, onde ela foi julgada, multou Bar em 2,5 milhões de shekels, cerca de U$ 730.000 ou R$ 3,8 milhões, e a modelo também terá que cumprir nove meses de serviço comunitário. A mãe dela, Tzipi, que cumprirá uma sentença de 16 meses e pagará a mesma quantia.

Bar e Tzipi confessaram mês passado terem sonegado o pagamento de impostos sobre a renda de quase US$ 10 milhões (R$ 53,4 milhões), entre 2009 e 2012, após uma investigação que durou anos. Segundo as autoridades, a modelo alegava falsamente que morava com DiCaprio nos Estados Unidos, e não em Tel Aviv, para não declarar imposto de renda no país – a lei tributária israelense determina como fator principal de residência o fato da pessoa passar a maior parte do ano civil em Israel.

Um tribunal israelense já tinha decidido que a relação de Bar e DiCaprio não se qualificava como “unidade familiar”, e a modelo não poderia reivindicar sua residência nos Estados Unidos para evitar pagar o valor total dos impostos. Tzipi, que era empresária da filha, foi acusada de não declarar renda, evitando pagar impostos e ajudando outra pessoa a evitar pagamentos de impostos.

